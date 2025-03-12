Челябинскую фабрику «Пеплос» снова хотят лишить бонусов из-за отсутствия травм

Фабрику одежды «Пеплос» в Чебаркуле (Челябинская область) снова хотят лишить бонусов за отсутствие производственных травм. Как следует из материалов арбитражного суда, региональное отделение Соцфонда РФ подало апелляционную жалобу.
«Принять апелляционную жалобу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области на решение арбитражного суда региона к производству. Назначить дело к судебному разбирательству», — отмечено в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (имеется в распоряжении URA.RU).
Соцфонд оспорил документ, в котором «Пеплосу» вернули право на получение скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В январе суд первой инстанции поддержал фабрику, установив скидку на 2025 год в размере 40%. Вмешательство суда потребовалось, поскольку сам фонд в скидке отказал.
«При расчете скидки страхователю ЗАО „Пеплос“ установлено следующее. Показатели „количество страховых случаев у страхователя на тысячу работающих“ и „количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом“ равны нулю. Установление скидки страхователю возможно, если все рассчитанные показатели у него меньше аналогичных показателей по виду экономической деятельности», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе фонда.
Представители ведомства отметили, что индикаторы должны быть ниже заданных значений, принятых для той деятельности компании. При этом, подчеркнули в офисе организации, показатели «Пеплоса» равны значениям основных показателей по видам экономической деятельности на 2025 год. Специалисты фонда сочли, что правовых оснований установить скидку нет. Суд счел позицию формальной, поскольку компания обеспечила нулевой травматизм. Апелляционная инстанция займется вопросом в апреле.
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