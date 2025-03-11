Арестанты из Петербурга судятся с Минобороны, чтобы попасть на СВО

В Петербурге фигуранты дел о вымогательстве, находящихся под стражей, подали в суд иск против Министерства обороны РФ. Причиной стал отказ Минобороны в участии в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
«Предстоит рассмотреть административные дела, в которых временные жители следственных изоляторов не согласны, что их не берут на СВО. Первые два иска зарегистрировали в Кировском районном суде», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Обвиняемые Алексей Попов и Андрей Шувалов, находящиеся в СИЗО с декабря 2024 года по обвинению в вымогательстве, подали иски, требуя направить их на СВО. Их основной аргумент — желание «исполнить свой долг и ответить за свои ошибки». Однако, несмотря на добровольное желание обвиняемых, Министерство обороны РФ не вправе принимать их на службу без согласования с правоохранительными и судебными органами.
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