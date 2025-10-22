Текслер: на заводе Копейска произошел второй взрыв

На предприятии произошел взрыв и пожар (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

На заводе в Копейске, городе-спутнике Челябинска, произошел второй взрыв, число погибших при взрыве сейчас уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте», — уточнил Текслер.

К данному моменту известно о четырех погибших, глава региона сообщил о пяти пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Сейчас данные о количестве погибших уточняются. Медицинские бригады оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. К ликвидации последствий привлечены специалисты центра медицины катастроф, а также областных и челябинских больниц. В зоне возгорания зафиксирован еще один взрыв. На месте происшествия продолжают работу все необходимые силы и средства МЧС.

Глава региона добавил, что всем семьям погибших и пострадавших будет обеспечена необходимая помощь и поддержка. Правоохранительные органы проведут расследование для установления всех обстоятельств инцидента.