Дилеры призвали автолюбителей не радоваться раньше времени из-за возвращения западных брендов

Возвращение ушедших автомобильных брендов на российский рынок в ближайшее время маловероятно и может вызвать лишь иллюзии среди потребителей, считают эксперты автомобильной индустрии. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что подобные новости только дезориентируют покупателей и не отражают реального положения дел на рынке.
По его словам, для того чтобы массовый бренд мог успешно конкурировать на российском рынке, необходимо наличие локального производства, что в текущих условиях крайне затруднительно. Также он выразил сомнение в том, что российские потребители будут готовы переплачивать значительную сумму за возможность приобрести автомобиль «вернувшегося бренда».
Директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов уточнил, что возвращение ушедших брендов произойдет не ранее 2028 года, а текущие обсуждения этой темы в СМИ привели к падению трафика в автосалонах на 20-30%. «Если они и вернутся, то не ранее 2028 года. <...> Если человек готов ждать три года, это говорит о том, что ему просто не нужна сейчас машина, и он ждет удобный момент, думая, что совсем скоро они вернутся. Никто никуда не вернется в ближайшие три года», — пояснил Иванов агентству «Автостат».
Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский также подчеркнул, что для возвращения ушедших брендов в 2025 году нет никаких предпосылок. «Пока не снимут большинство санкций на автомобильный бизнес, а не только на сами автомобили, никто из больших игроков не вернется в РФ», — заявил он.
Ранее стало известно, что зарубежные компании заинтересованы в возвращении в Россию из-за плохих продаж в Европе. Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал: чем дольше европейские автопроизводители отсутствуют, тем сложнее будет их возвращение, особенно с учетом действующих санкций. При ослаблении ограничений компании смогут быстро вернуться, но это потребует значительных инвестиций из-за новых ставок утильсбора и необходимости наладить производство после изменения владельцев.
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