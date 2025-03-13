Песков: ВСУ необходимо вытеснить с Курской области как можно скорее

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Песков заявил, что ВСУ нужно вытеснить из-под Курска как можно быстрее
Песков заявил, что ВСУ нужно вытеснить из-под Курска как можно быстрее Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вытеснить украинских военнослужащих с территории Курской области необходимо как можно скорее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нет сомнений в том, что освобождение региона произойдет в ближайшее время.

«Президент (России Владимир Путин — прим. URA.RU) говорил о том, что это (вытеснить ВСУ из Курской области — прим. URA.RU) нужно сделать как можно быстрее. Столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения. Нет сомнения, что Курская область скоро будет освобождена», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, сколько времени ВС РФ будут вытеснять ВСУ.

Ранее ВС РФ начали широкомасштабное контрнаступательное действие в Курской области, вблизи границы с Украиной, в районе Суджи. По информации, предоставленной военными корреспондентами, этот бой может стать ключевым в процессе полного изгнания украинских вооруженных формирований с территории российского региона. Операция «Труба» продолжалась примерно неделю. Подробнее — в материале URA.RU.

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Вытеснить украинских военнослужащих с территории Курской области необходимо как можно скорее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нет сомнений в том, что освобождение региона произойдет в ближайшее время. «Президент (России Владимир Путин — прим. URA.RU) говорил о том, что это (вытеснить ВСУ из Курской области — прим. URA.RU) нужно сделать как можно быстрее. Столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения. Нет сомнения, что Курская область скоро будет освобождена», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, сколько времени ВС РФ будут вытеснять ВСУ. Ранее ВС РФ начали широкомасштабное контрнаступательное действие в Курской области, вблизи границы с Украиной, в районе Суджи. По информации, предоставленной военными корреспондентами, этот бой может стать ключевым в процессе полного изгнания украинских вооруженных формирований с территории российского региона. Операция «Труба» продолжалась примерно неделю. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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