Минобороны РФ: в Курской области освободили Гончаровку

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ВС РФ освободили Гончаровку
ВС РФ освободили Гончаровку Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Бойцы ВС РФ освободили от украинского контроля населенный пункт Гончаровка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские военные освободили Гончаровку в Курской области», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. По их данным, Киев потерял в российском регионе более 260 человек за сутки.

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Бойцы ВС РФ освободили от украинского контроля населенный пункт Гончаровка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские военные освободили Гончаровку в Курской области», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. По их данным, Киев потерял в российском регионе более 260 человек за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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