ВС РФ освободили Гончаровку
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
Бойцы ВС РФ освободили от украинского контроля населенный пункт Гончаровка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили Гончаровку в Курской области», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. По их данным, Киев потерял в российском регионе более 260 человек за сутки.
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