День работников ЖКХ и Евтропиев день: что можно и нельзя делать 16 марта 2025

16 марта богат на события и традиции. На эту дату, например, приходится День работников бытового обслуживания и ЖКХ, Евтропиев день и другие важные праздники. Что нельзя делать 16 марта, какие традиции и истории с ним связаны — в материале URA.RU.
Праздники в России 16 марта 2025
День подразделений экономической безопасности МВД России
16 марта в России отмечают профессиональный праздник — День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, также известный как День подразделений экономической безопасности МВД. Дата празднования выбрана неслучайно. 16 марта 1937 года в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР создали Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). Этот отдел стал предшественником современных подразделений экономической безопасности. Его основной задачей стало противодействие хищениям государственного имущества и борьба с незаконной торговой деятельностью.
Сегодня в компетенцию подразделений экономической безопасности МВД России входит:
- Предупреждение, выявление и пресечение экономических преступлений.
- Борьба с коррупцией и взяточничеством.
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Защита интеллектуальной собственности и борьба с контрафактной продукцией.
- Контроль соблюдения налогового законодательства.
- Выявление и пресечение нарушений в сфере госзакупок.
- Противодействие финансовым пирамидам.
- Иные направления по защите экономической безопасности.
День работников бытового обслуживания и ЖКХ
День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения отмечают в третье воскресенье марта, в 2025 году эта дата выпадает на 16 марта. У праздника давняя история — изначально, в 1966 году, в СССР учредили единый День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Его отмечали в четвертое воскресенье июля. Однако в 1988 году произошло разделение: День работников ЖКХ и бытового обслуживания стали праздновать в третье воскресенье марта, а День работника торговли сохранил прежнюю дату (позднее, в 2013 году, ее перенесли на четвертую субботу июля).
Праздник касается не только сотрудников сферы ЖКХ, но и работников различных предприятий, предоставляющих бытовые услуги населению. Это сотрудники:
- Ателье и мастерских по ремонту одежды и обуви.
- Комбинатов бытового обслуживания.
- Сервисных центров по ремонту техники.
- Салонов красоты и парикмахерских.
- Других организаций, оказывающих услуги населению.
В 2025 году День работников ЖКХ и бытового обслуживания отметят в 45-й раз.
Православные праздники 16 марта 2025
Праздник Волоколамской иконы Божией Матери
16 марта православные христиане празднуют день Волоколамской иконы Божией Матери. Эта икона — список (копия) с известной Владимирской иконы из Успенского собора Москвы. По преданию, Волоколамскую икону написал иконописец Ивана Грозного по заказу Малюты Скуратова. В 1572 году Скуратов подарил ее Иосифо-Волоцкому монастырю. Особенность этой иконы — изображения на полях двух московских митрополитов: Киприана и Геронтия. При Киприане в 1395 году Владимирскую икону впервые привезли в Москву, а при Геронтии в 1480 году она осталась там навсегда.
В 1588 году в честь Волоколамской иконы освятили надвратную церковь в Иосифо-Волоцком монастыре. Позже, когда в Москве построили храм с таким же названием, церковь в монастыре переосвятили в честь апостолов Петра и Павла. А саму икону перенесли в новый монастырский собор. Уже в 1578 году в монастырских записях Волоколамскую икону называли чудотворной. Так что этот образ почитается верующими уже много веков.
Евтропиев день
16 марта православные христиане отмечают день памяти святого Евтропия Амасийского, который пострадал за веру вместе с Клеоником и Василиском. В народе этот праздник называют Евтропиев день или Медвежье пробуждение.
Евтропий жил в городе Амасия (сейчас это Турция) в III-IV веках. Он вместе с братом и племянником распространял христианство, за что их посадили в тюрьму. Но даже там они продолжали проповедовать и обратили в свою веру многих заключенных-язычников.
Новый правитель города, Асклипиодот, жестоко преследовал христиан. Он пытал Евтропия и его соратников, но они не отреклись от веры. Тогда в городе случилось землетрясение, которое разрушило языческие храмы. Разозленный правитель приказал казнить мучеников.
На Руси верили, что в Евтропиев день медведи выходят из берлог. Поэтому старались не ходить в лес одни и не резать скотину, чтобы не привлечь голодных зверей. Вместо мяса ели пироги и другие постные блюда.
Традиции и приметы в Евтропиев день 16 марта 2025
Главным обрядом дня было «закликание» солнца, чтобы весна пришла быстрее. Люди ходили по полям крест-накрест и приговаривали специальные слова. Этот день считался хорошим для ухода за собой: женщины умывались водой, в которой на ночь оставляли серебряную вещь, чтобы сохранить красоту и молодость.
По приметам этого дня судили о погоде и будущем урожае. Если солнце пряталось за тучи в полдень — ждали ненастья. Купающиеся вороны предвещали потепление, а прилетевшие в середине марта скворцы — хороший урожай летом.
В Евтропиев день было принято помогать бедным и подавать милостыню. Чем больше добрых дел сделаешь — тем больше добра к тебе вернется. Для здоровья ходили в баню, ведь пар помогал укрепить тело и дух перед началом тяжелой работы в поле.
Запреты в Евтропиев день 16 марта 2025
В этот день нельзя было выносить мусор после обеда и давать/брать в долг, чтобы не потерять достаток на весь год. А чтобы защититься от нечисти, которая весной становилась активнее, люди входили в дом и выходили из него спиной вперед и старались не смотреться подолгу в зеркало.
Кто родился 16 марта 2025
16 марта — день рождения многих талантливых людей из мира кино, театра и музыки. Вот некоторые из них:
- Бернардо Бертолуччи (1941-2018) — выдающийся итальянский режиссер и драматург, автор культовых фильмов «Мечтатели», «Последнее танго в Париже» и «Ускользающая красота».
- Екатерина Волкова (род. 1974) — популярная российская актриса, известная по ролям в сериалах «КГБ в смокинге», «Next 2», «Паук», «До смерти красива», «Влюбленные женщины» и «Саранча». Сейчас актриса МХАТ имени Горького.
- Давид Манукян (род. 1993) — российский блогер и певец, получивший широкую известность в интернете.
- Александра Даддарио (род.1986) — американская актриса, снявшаяся во многих популярных фильмах и сериалах, например, «Техасская резня бензопилой 3D», «Разлом Сан-Андреас» и «Спасатели Малибу».
- Богдан Титомир (род.1967) — советский и российский певец, поэт, один из пионеров хип-хоп культуры в СССР и России.
- Гор Вербински (род.1964 год) — американский режиссер, наиболее известный как создатель первых трех частей франшизы «Пираты Карибского моря».
- Изабель Юппер (род.1953) — легендарная французская актриса театра и кино, обладательница множества престижных наград.
Кто отмечает именины 16 марта 2025
16 марта — день ангела для обладателей следующих имен:
- Михаил (от древнееврейского «Кто как Бог?»).
- Севастьян (от греческого «почтенный», «священный»).
- Марфа (от арамейского «госпожа», «хозяйка»).
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