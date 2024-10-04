Рабочая суббота и длинные майские праздники: когда россияне будут отдыхать и работать в 2025 году

В 2025 году россияне будут иметь более длинные праздники и выходные дни, благодаря переносу некоторых выходных дней. Это означает, что многие россияне будут иметь больше времени для отдыха и развлечений, а также для планирования своих дел и путешествий. В материале URA.RU — сколько в будущем году будет рабочих дней, выходных и нерабочих праздничных дней.
Выходные и нерабочие дни в 2025 году по месяцам
Правительство РФ утвердило календарь праздничных и выходных дней на следующий год. В нем россиян ожидают длинные выходные в январе (с 1 по 8 число), мае (с 1 по 4 и с 8 по 11 числа) и июне (с 12 по 15 числа). В 2025 году сотрудников, которые работают по пятидневному графику, ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней. Високосный 2024-й включал на один трудовой день больше.
Январь
- 31 день
- 17 рабочих
- 14 выходных и праздничных
Традиционно россиян ждут длинные новогодние выходные. В 2025-м они продлятся с 1 по 8 января включительно. Первая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января.
Февраль
- 28 дней
- 20 рабочих
- Восемь выходных и праздничных
Праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье. Так как это выходной, отдых за него россиянам предоставят 8 мая.
Март
- 31 день
- 21 рабочий
- 10 выходных и праздничных
Международный женский день в 2025 году придется на субботу. Так как при пятидневной рабочей неделе это выходной, его перенесут на пятницу, 13 июня. Накануне 8 Марта ожидается сокращенный день: российские работники будут трудиться на час меньше обычного.
Апрель
- 30 дней
- 22 рабочих
- Восемь выходных
Среда, 30 апреля, — укороченный рабочий день. Затем последуют майские выходные.
Май
- 31 день
- 18 рабочих
- 13 выходных и праздничных
Россиян ждут четыре выходных подряд в честь Дня весны и труда. Первомайские выходные продлятся с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье). Также четыре дня подряд будут отдыхать в честь Дня Победы, с 8 по 11 мая (с четверга по воскресенье).
Июнь
- 30 дней
- 19 рабочих
- 11 выходных и праздничных
Накануне Дня России, в среду, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся четыре дня подряд — с 12 по 15 июня (с четверга по воскресенье).
Июль
- 31 день
- 23 рабочих
- 8 выходных
Наряду с октябрем месяц станет самым продолжительным по числу трудовых дней. С финансовой точки зрения в июле 2025-го будет выгодно брать отпуск.
Август
- 31 день
- 21 рабочий
- 10 выходных
В августе 2025 года нет нерабочих праздничных дней. Они отсутствуют.
Сентябрь
- 30 дней
- 22 рабочих
- 8 выходных
В сентябре нет общих для субъектов праздников. Их нет
Октябрь
- 31 день
- 23 рабочих
- 8 выходных
В октябре 2025-го (как и в июле) больше всего рабочих дней в году. В этот месяц выгодно брать отпуск.
Ноябрь
- 30 дней
- 19 рабочих
- 11 выходных и праздничных
Суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день накануне Дня народного единства. С 27 октября по 1 ноября — единственная шестидневная рабочая неделя в 2025-м для тех, кто работает по пятидневному графику. Далее последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября.
Декабрь
- 31 день
- 22 рабочих
- 9 выходных и праздничных
Последним рабочим днем в декабре 2025-го станет вторник, 30 декабря. 31 декабря — нерабочий день.
Независимо от того, сколько рабочих и праздничных дней в том или ином месяце, оплата труда будет производиться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работодатели должны будут обеспечить выплату заработной платы сотрудникам за все дни, включая праздничные и нерабочие дни.
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