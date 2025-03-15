Макрон пригрозил ввести войска на Украину без согласия России

Европейские страны могут отправить военный контингент на Украину без согласия России. Решение о присутствии войск на территории суверенного государства не должно зависеть от третьих стран. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон в интервью газете Le Parisien. Кроме того, Макрон упомянул возможность дополнительной поддержки Украины через поставки истребителей Mirage 2000.
В начале конфликта на Украине Макрон признал ошибочным решение Европы исключить возможность размещения войск на территории Украины, что, по его мнению, ограничило возможности Европы в поддержке Киева. С течением времени позиция Европы изменилась, и теперь обсуждается возможность размещения европейских военных на удалении от линии прекращения огня, в отличие от предложения США о размещении миротворческого контингента прямо на линии фронта.
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