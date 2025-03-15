15 марта 2025

Макрон пригрозил ввести войска на Украину без согласия России

Макрон: Европа отправит войска на Украину без согласия России
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон сделал заявление в поддержку Украины
Макрон сделал заявление в поддержку Украины Фото:

Европейские страны могут отправить военный контингент на Украину без согласия России. Решение о присутствии войск на территории суверенного государства не должно зависеть от третьих стран. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон в интервью газете Le Parisien. Кроме того, Макрон упомянул возможность дополнительной поддержки Украины через поставки истребителей Mirage 2000.

В начале конфликта на Украине Макрон признал ошибочным решение Европы исключить возможность размещения войск на территории Украины, что, по его мнению, ограничило возможности Европы в поддержке Киева. С течением времени позиция Европы изменилась, и теперь обсуждается возможность размещения европейских военных на удалении от линии прекращения огня, в отличие от предложения США о размещении миротворческого контингента прямо на линии фронта.

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Европейские страны могут отправить военный контингент на Украину без согласия России. Решение о присутствии войск на территории суверенного государства не должно зависеть от третьих стран. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. «Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон в интервью газете Le Parisien. Кроме того, Макрон упомянул возможность дополнительной поддержки Украины через поставки истребителей Mirage 2000. В начале конфликта на Украине Макрон признал ошибочным решение Европы исключить возможность размещения войск на территории Украины, что, по его мнению, ограничило возможности Европы в поддержке Киева. С течением времени позиция Европы изменилась, и теперь обсуждается возможность размещения европейских военных на удалении от линии прекращения огня, в отличие от предложения США о размещении миротворческого контингента прямо на линии фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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