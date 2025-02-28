Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения военных на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой решение европейских стран в начале конфликта исключить возможность размещения войск на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
«Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было — „никаких войск никогда на Украине“», — заявил Макрон. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца. По его мнению, изначальная позиция избегания эскалации ограничила возможности Европы, но с прошлого года ситуация изменилась в сторону «стратегической двусмысленности».
Президент Франции обозначил две основные задачи, стоящие перед Европой в настоящее время. Он отметил необходимость гарантии, что в случае давления на Украину европейские страны будут готовы предоставить ей всю необходимую поддержку для защиты. Кроме того, он указал на важность создания долгосрочных гарантий безопасности для Киева, которые он рассматривает как жизненно важные.
Ранее Франция выдвинула предложение о размещении европейских военных не на предполагаемой линии прекращения огня между Россией и Украиной, а на удалении от нее. В свою очередь, Соединенные Штаты выступают за то, чтобы европейские страны разместили свой миротворческий контингент прямо на линии фронта. Однако, как утверждает The Wall Street Journal, в неофициальной обстановке обсуждаются опасения относительно излишней рискованности такого решения.
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