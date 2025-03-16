Россию атаковал 31 беспилотник ВСУ

Над Воронежской областью сбиты 16 дронов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны РФ уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что сбито 16 дронов над территорией Воронежской области, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской и один над Курской.
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