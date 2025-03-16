Россию атаковал 31 беспилотник ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над Воронежской областью сбиты 16 дронов
Над Воронежской областью сбиты 16 дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны РФ уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что сбито 16 дронов над территорией Воронежской области, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской и один над Курской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны РФ уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что сбито 16 дронов над территорией Воронежской области, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской и один над Курской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...