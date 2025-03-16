Маркетолог раскрыла хитрости расположения товаров

Маркетолог Волошанина: магазины располагают товары так, чтобы вы больше покупали
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Самые необходимые товары располагаются на уровне глаз покупателей, заявила Волошанина
Самые необходимые товары располагаются на уровне глаз покупателей, заявила Волошанина Фото:

Товары в магазинах располагаются таким образом, чтобы покупатели совершали как можно больше покупок. Об этом рассказала маркетолог Елизавета Волошанина.

«Есть такое понятие в торговле как „золотой треугольник“ магазина. Это путь от входа до нужного отдела и до кассы. Товары массового спроса часто находятся в глубине магазина. Это делается принципиально — пока вы шли за этим товаром, прихватили еще что-нибудь», — передает слова Волошаниной радио Sputnik

Она добавила, что взгляд покупателей движется слева направо, поэтому прибыльные товары размещают в начале этого пути и на уровне глаз, называемом «золотым». На нижних полках обычно находятся тяжелые товары, а в некоторых случаях товары расставляют от дорогих к дешевым. Существуют также «мертвые зоны» на полках, куда покупатели смотрят редко и которые часто остаются незамеченными, заключила Волошанина.

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Товары в магазинах располагаются таким образом, чтобы покупатели совершали как можно больше покупок. Об этом рассказала маркетолог Елизавета Волошанина. «Есть такое понятие в торговле как „золотой треугольник“ магазина. Это путь от входа до нужного отдела и до кассы. Товары массового спроса часто находятся в глубине магазина. Это делается принципиально — пока вы шли за этим товаром, прихватили еще что-нибудь», — передает слова Волошаниной радио Sputnik.  Она добавила, что взгляд покупателей движется слева направо, поэтому прибыльные товары размещают в начале этого пути и на уровне глаз, называемом «золотым». На нижних полках обычно находятся тяжелые товары, а в некоторых случаях товары расставляют от дорогих к дешевым. Существуют также «мертвые зоны» на полках, куда покупатели смотрят редко и которые часто остаются незамеченными, заключила Волошанина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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