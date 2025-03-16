Маркетолог раскрыла хитрости расположения товаров

Товары в магазинах располагаются таким образом, чтобы покупатели совершали как можно больше покупок. Об этом рассказала маркетолог Елизавета Волошанина.
«Есть такое понятие в торговле как „золотой треугольник“ магазина. Это путь от входа до нужного отдела и до кассы. Товары массового спроса часто находятся в глубине магазина. Это делается принципиально — пока вы шли за этим товаром, прихватили еще что-нибудь», — передает слова Волошаниной радио Sputnik.
Она добавила, что взгляд покупателей движется слева направо, поэтому прибыльные товары размещают в начале этого пути и на уровне глаз, называемом «золотым». На нижних полках обычно находятся тяжелые товары, а в некоторых случаях товары расставляют от дорогих к дешевым. Существуют также «мертвые зоны» на полках, куда покупатели смотрят редко и которые часто остаются незамеченными, заключила Волошанина.
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