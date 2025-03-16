У звезды «Аноры» появились проблемы с военкоматом из-за «Оскара»

У 23-летнего актера Марка Эйдельштейна, известного по роли Ивана Захарова в оскароносном фильме «Анора», появились проблемы с военкоматом из-за того, что он не сдал вовремя документы. Об этом рассказал сам актер в беседе с telegram-каналами.
«Марк Эйдельштейн <...> говорит: вовремя не сдал сессию и не отнёс документы, поэтому появились траблы с военкоматом», — передали слова актера в telegram-канале Mash. В настоящее время Марк находится в Нижнем Новгороде, где он прописан, и разбирается с учебой и службой в армии.
Из-за того, что Эйдельштейн был сначала на «Оскаре» вместе с исполнительницей заглавной роли фильма «Анора» Майки Мэдисон и актером, сыгравшим Игоря, — Юрой Борисовым. Затем Эйдельштейн отправился на Неделю моды в Париже, где стал амбассадором сразу трех брендов — Balenciaga, MiuMiu и Loewe. Из-за отсутствия в родном городе актер не смог вовремя сдать сессию и подать соответствующие документы в военкомат, который уже начал разыскивать юношу.
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