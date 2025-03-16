16 марта 2025

Захарова увидела историческую связь Британии с кражей активов России

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По мнению Захаровой, конфискация российских активов - это кража
По мнению Захаровой, конфискация российских активов - это кража Фото:
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Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака по поводу скорейшей конфискации российских активов является олицетворением пиратства. Это такая же традиция у англичан, как и чаепитие. Об этом заявила в своем telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — прокомментировала Захарова. Также она добавила, что грабеж и убийства «по лицензии» — это визитная карточка Великобритании и ее жителей.

В Соединенном Королевстве продолжаются разговоры о том, как легально использовать замороженные российские активы, так как они сталкиваются с юридическими сложностями. Российские активы были заморожены в рамках санкционной политики западных стран в 2022 году.

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Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака по поводу скорейшей конфискации российских активов является олицетворением пиратства. Это такая же традиция у англичан, как и чаепитие. Об этом заявила в своем telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.  «Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — прокомментировала Захарова. Также она добавила, что грабеж и убийства «по лицензии» — это визитная карточка Великобритании и ее жителей. В Соединенном Королевстве продолжаются разговоры о том, как легально использовать замороженные российские активы, так как они сталкиваются с юридическими сложностями. Российские активы были заморожены в рамках санкционной политики западных стран в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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