Британия не может придумать, как легально использовать замороженные активы РФ

Великобритания не знает, что делать с замороженными российскими активами. Легально использовать доходы от них — непросто. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
«Вопрос использования замороженных активов РФ очень сложный. Лондон продолжит работать над поиском легального механизма», — заявил Стармер, выступая в Палате общин британского парламента. Трансляция мероприятия проводится на YouTube.
Великобритания, как и другие западные страны, ищет пути легального использования замороженных российских средств, в то время как Россия предупреждает о возможных ответных мерах, угрожающих мировой финансовой стабильности. Заморозка активов — часть санкций, введенных западными странами против РФ в 2022 году.
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