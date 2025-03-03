Британия не может придумать, как легально использовать замороженные активы РФ

Стармер: Великобритания думает над легальным использованием активов РФ
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В Великобритании думают над тем, как легально можно использовать замороженные российские активы
В Великобритании думают над тем, как легально можно использовать замороженные российские активы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания не знает, что делать с замороженными российскими активами. Легально использовать доходы от них — непросто. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

«Вопрос использования замороженных активов РФ очень сложный. Лондон продолжит работать над поиском легального механизма», — заявил Стармер, выступая в Палате общин британского парламента. Трансляция мероприятия проводится на YouTube.

Великобритания, как и другие западные страны, ищет пути легального использования замороженных российских средств, в то время как Россия предупреждает о возможных ответных мерах, угрожающих мировой финансовой стабильности. Заморозка активов — часть санкций, введенных западными странами против РФ в 2022 году. 

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Великобритания не знает, что делать с замороженными российскими активами. Легально использовать доходы от них — непросто. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер. «Вопрос использования замороженных активов РФ очень сложный. Лондон продолжит работать над поиском легального механизма», — заявил Стармер, выступая в Палате общин британского парламента. Трансляция мероприятия проводится на YouTube. Великобритания, как и другие западные страны, ищет пути легального использования замороженных российских средств, в то время как Россия предупреждает о возможных ответных мерах, угрожающих мировой финансовой стабильности. Заморозка активов — часть санкций, введенных западными странами против РФ в 2022 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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