Франция признала, что не может изъять замороженные активы России: сколько их, каковы планы ЕС

Макрон признал невозможность забрать у России замороженные активы

25 февраля 2025 в 00:43 Размер текста - 17 +

Макрон не ждет, что у ЕС получится использовать активы РФ Фото: wikimedia.org Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что страны Европы не могут использовать российские активы, которые ранее в ЕС заморозили. Что именно было заблокировано, как ответила Россия, и какие планы по у Запада теперь — в материале URA.RU. Когда заморозили активы России и в каком количестве Введенные в конце февраля 2022 года западные санкции против России, последовавшие за началом СВО, оказали влияние на банковскую сферу, а также привели к заморозке значительной части золотовалютных резервов Центрального банка России. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 года, примерно половина из 640 млрд долларов золотовалютных резервов была заблокирована западными странами. К сентябрю 2023 года, специализированная группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), созданная западными странами в 2022 году для поиска и конфискации российских активов на основании санкций, оценила стоимость замороженных российских суверенных активов в 280 млрд долларов. Эту информацию подтвердил и доклад Еврокомиссии, о чем сообщила газета Financial Times в декабре того же года. Согласно публикации, страны Группы семи (G7) и ЕС заморозили около 260 млрд долларов активов ЦБ России в форме наличных денег и ценных бумаг. Наибольшее количество этих активов было заблокировано на платформе Euroclear в Бельгии. Франция заморозила активы на сумму около 19 млрд евро, в то время как доля Германии составила всего около 210 млн. Швейцария и Великобритания сообщили о блокировке суверенных активов на сумму 7,7 млрд швейцарских франков и 13,7 млрд фунтов стерлинга соответственно. Общие суммы увеличиваются при учете замороженных средств частных лиц под санкциями. Законность конфискации активов Конфискация резервов центральных банков может осуществляться по решению Совбеза ООН. В случае применения в одностороннем порядке на основе национальных законодательств эта мера считается не соответствующей международным нормам, хотя она применялась на практике (например, США к Ираку в 1991 году). В последний год эта тема усиленно обсуждается странами ЕС и G7. Западные политики и чиновники ищут пути направить заблокированные резервы Банка России на нужды Украины. Россия подчеркивает, таким образом, незаконность конфискации. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что конфискация замороженных активов противоречит международному праву: «Невозможно забрать замороженные российские активы. Это противоречит международному праву», — сказал Макрон в ходе встречи с лидером США Дональдом Трампом, трансляцию которой вел Елисейский дворец. Предложения США до прихода Трампа Наиболее радикальной позиции, подразумевающей полную конфискацию замороженных российских активов, придерживались до недавнего времени США. Вашингтон продвигал идею использования изъятых средств для «компенсации Украине ущерба, нанесенного Россией». В конце 2023 года появилась информация о планах США передать Украине заблокированные российские активы с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение. Тогда же США инициировали обсуждение возможных способов конфискации замороженных резервов ЦБ РФ в рамках рабочих групп G7. В феврале 2024 года юристы из Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, США, Франции и Японии в подготовленном для G7 заключении пришли к выводу, что контрмеры против России в виде законны, если рассматривать средства в качестве компенсации. По данным агентства Bloomberg, идею США о конфискации активов поддержали Великобритания и Канада. При этом власти Германии и Франции опасаются юридических препятствий и негативного влияния таких мер на стабильность евро. План ЕС по заморозке активов План Евросоюза не предусматривает полного изъятия российских суверенных активов, но предлагает конфискацию прибыли, полученной от их реинвестиции, и ее использование в целях Украины. Согласно ему, депозитарии, хранящие активы Банка России, должны размещать получаемую от них прибыль на отдельных счетах. Затем эти деньги будут облагаться налогом, близким к 100%, поступления от которого будут перечисляться в бюджет ЕС, а оттуда пойдут на поддержку Украины. Как Россия отвечает на заморозку активов Глава Минфина Антон Силуанов заявил в феврале 2024 года, что в России заморожено не меньше иностранных активов, чем российских за рубежом. По данным экспертного совета Фонда стратегического развития, Банк России в ответ на заморозку российских активов на Западе заблокировал средства иностранных инвесторов на примерно 500 млрд долларов. В начале марта, в связи с обсуждением западными странами вопроса о конфискации российских средств, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил: "Мы обязательно ответим, у нас тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов. Здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", — сказал Лавров. Ответные действия России на экспроприацию в Евросоюзе активов ЦБ РФ, могут привести к банкротству ключевого европейского депозитария Euroclear, сообщил агентству Reuters неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации активов. По его мнению, ЦБ РФ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции и подать иски для конфискации его активов в Дубае и Гонконге. Банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность Евросоюза и может привести к глобальному финансовому кризису, отмечает Reuters.

