Союзник России решил дружить с Евросоюзом

МИД КНР: Китай готов укреплять сотрудничество с Брюсселем
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Китай планирует содействовать развитию диалога с ЕС
Китай планирует содействовать развитию диалога с ЕС Фото:

Китай заинтересован в укреплении диалога и сотрудничества с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Пекин готов укреплять диалог и сотрудничество с Брюсселем на всех уровнях и во всех областях», — отметила Мао Нин, ее слова передает China News. Она подчеркнула, что Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС. Мао добавила, что развитие сотрудничества не зависит от отказа председателя КНР Си Цзиньпина посещать саммит в Брюсселе.

Представитель китайского МИД также подчеркнула готовность Китая к совместной работе с ЕС над организацией ряда мероприятий, направленных на укрепление двусторонних связей и обменов мнений на высоком уровне. Она указала на интерес Пекина к «содействию устойчивому и долгосрочному развитию отношений с Брюсселем».

Ранее западные СМИ сообщали, что Си отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-летия отношений ЕС и Китая. Отмечалось, что вместо него приедет представитель КНР, премьер Госсовета Ли Цян.

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Китай заинтересован в укреплении диалога и сотрудничества с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Пекин готов укреплять диалог и сотрудничество с Брюсселем на всех уровнях и во всех областях», — отметила Мао Нин, ее слова передает China News. Она подчеркнула, что Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС. Мао добавила, что развитие сотрудничества не зависит от отказа председателя КНР Си Цзиньпина посещать саммит в Брюсселе. Представитель китайского МИД также подчеркнула готовность Китая к совместной работе с ЕС над организацией ряда мероприятий, направленных на укрепление двусторонних связей и обменов мнений на высоком уровне. Она указала на интерес Пекина к «содействию устойчивому и долгосрочному развитию отношений с Брюсселем». Ранее западные СМИ сообщали, что Си отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-летия отношений ЕС и Китая. Отмечалось, что вместо него приедет представитель КНР, премьер Госсовета Ли Цян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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