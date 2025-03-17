Союзник России решил дружить с Евросоюзом

Китай заинтересован в укреплении диалога и сотрудничества с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Пекин готов укреплять диалог и сотрудничество с Брюсселем на всех уровнях и во всех областях», — отметила Мао Нин, ее слова передает China News. Она подчеркнула, что Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС. Мао добавила, что развитие сотрудничества не зависит от отказа председателя КНР Си Цзиньпина посещать саммит в Брюсселе.
Представитель китайского МИД также подчеркнула готовность Китая к совместной работе с ЕС над организацией ряда мероприятий, направленных на укрепление двусторонних связей и обменов мнений на высоком уровне. Она указала на интерес Пекина к «содействию устойчивому и долгосрочному развитию отношений с Брюсселем».
Ранее западные СМИ сообщали, что Си отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-летия отношений ЕС и Китая. Отмечалось, что вместо него приедет представитель КНР, премьер Госсовета Ли Цян.
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