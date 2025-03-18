На Камчатке рецидивист-арестант сбежал из кабинета зубного

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По словам правоохранителей, мужчина, находясь в СИЗО, пожаловался на зубную боль и был доставлен в медучреждение
По словам правоохранителей, мужчина, находясь в СИЗО, пожаловался на зубную боль и был доставлен в медучреждение Фото:

В Петропавловске-Камчатском рецидивист-арестант сбежал из-под конвоя во время посещения стоматологической поликлиники. В правоохранительных органах заявили, что находившийся под стражей по обвинению в кражах и мошенничестве воспользовался моментом при посадке в специализированный автомобиль.

«При посадке в специальный автомобиль из-под охраны сбежал 29-летний следственно-арестованный мужчина», — передает «Коммерсант» со ссылкой на ориентировку от правоохранительных органов. Отмечается, что арестант жаловался на зубную боль, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где он и совершил побег. 

Трое конвоиров, сопровождавших его, не смогли предотвратить побег. Сейчас в регионе проводятся мероприятия по поиску беглеца. Согласно информации правоохранителей, арестант ранее неоднократно осуждался и известен своей склонностью к воровству алкоголя для дальнейшего употребления и продажи.

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В Петропавловске-Камчатском рецидивист-арестант сбежал из-под конвоя во время посещения стоматологической поликлиники. В правоохранительных органах заявили, что находившийся под стражей по обвинению в кражах и мошенничестве воспользовался моментом при посадке в специализированный автомобиль. «При посадке в специальный автомобиль из-под охраны сбежал 29-летний следственно-арестованный мужчина», — передает «Коммерсант» со ссылкой на ориентировку от правоохранительных органов. Отмечается, что арестант жаловался на зубную боль, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где он и совершил побег.  Трое конвоиров, сопровождавших его, не смогли предотвратить побег. Сейчас в регионе проводятся мероприятия по поиску беглеца. Согласно информации правоохранителей, арестант ранее неоднократно осуждался и известен своей склонностью к воровству алкоголя для дальнейшего употребления и продажи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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