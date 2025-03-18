На Камчатке рецидивист-арестант сбежал из кабинета зубного

В Петропавловске-Камчатском рецидивист-арестант сбежал из-под конвоя во время посещения стоматологической поликлиники. В правоохранительных органах заявили, что находившийся под стражей по обвинению в кражах и мошенничестве воспользовался моментом при посадке в специализированный автомобиль.
«При посадке в специальный автомобиль из-под охраны сбежал 29-летний следственно-арестованный мужчина», — передает «Коммерсант» со ссылкой на ориентировку от правоохранительных органов. Отмечается, что арестант жаловался на зубную боль, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где он и совершил побег.
Трое конвоиров, сопровождавших его, не смогли предотвратить побег. Сейчас в регионе проводятся мероприятия по поиску беглеца. Согласно информации правоохранителей, арестант ранее неоднократно осуждался и известен своей склонностью к воровству алкоголя для дальнейшего употребления и продажи.
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