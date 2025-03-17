В Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил погром в закрытой маникюрной студии. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.
«15 марта в 22:13 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга задержали нетрезвого 30-летнего гражданина, повредившего имущество студии маникюра в торговом комплексе на проспекте Энгельса», — пишет пресс-служба вневедомственной охраны в официальной группе ВКонтакте. Мужчина пришел в торговый комплекс и направился к ногтевой студии, где работала его бывшая девушка. Не найдя ее на месте и обнаружив закрытые двери, он проник внутрь и начал уничтожать оборудование, мебель и другое имущество, включая зеркала и телевизор.
Работники торгового комплекса, услышав шум и грохот, незамедлительно активировали тревожную кнопку. Через три минуты на место прибыл наряд Росгвардии, который задержал нарушителя на месте происшествия. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В настоящее время сумма ущерба, нанесенного маникюрной студии, устанавливается.
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