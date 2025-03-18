Белый дом: Трамп и Путин общаются уже больше часа

Президент США Дональд Трамп в настоящий момент разговаривает с российским главой Владимиром Путиным в Овальном кабинете. Беседа продолжается уже около часа. Об этом рассказал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
«Президент Трамп находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по среднеевропейскому времени. Разговор идет хорошо, и он все еще продолжается», — уточнил Скавино в соцсети X. Разговор начался в 17:00 по Москве.
Разговор между политиками был анонсирован на прошлой неделе. Отмечается, что на повестке стоит украинский конфликт.
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