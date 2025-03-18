Белый дом: Трамп и Путин общаются уже больше часа

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Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным с Овального кабинета около часа, уточнили в Белом доме
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным с Овального кабинета около часа, уточнили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в настоящий момент разговаривает с российским главой Владимиром Путиным в Овальном кабинете. Беседа продолжается уже около часа. Об этом рассказал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

«Президент Трамп находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по среднеевропейскому времени. Разговор идет хорошо, и он все еще продолжается», — уточнил Скавино в соцсети X. Разговор начался в 17:00 по Москве.

Разговор между политиками был анонсирован на прошлой неделе. Отмечается, что на повестке стоит украинский конфликт.

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Президент США Дональд Трамп в настоящий момент разговаривает с российским главой Владимиром Путиным в Овальном кабинете. Беседа продолжается уже около часа. Об этом рассказал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино. «Президент Трамп находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по среднеевропейскому времени. Разговор идет хорошо, и он все еще продолжается», — уточнил Скавино в соцсети X. Разговор начался в 17:00 по Москве. Разговор между политиками был анонсирован на прошлой неделе. Отмечается, что на повестке стоит украинский конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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