ВСУ атаковали город в Краснодарском крае

SHOT: город Кропоткин в Краснодарском крае был атакован БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
были слышны взрывы над городом
были слышны взрывы над городом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атака беспилотников на город Кропоткин в Краснодарском крае стала причиной серии взрывов и пожара на местной нефтебазе. Предварительные данные указывают на попытку нанести удар по объектам инфраструктуры, сообщают очевидцы. 

«Было слышно 5-6 громких взрывов в небе над городом», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал SHOT.

После атаки беспилотников и последующих взрывов началось возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода. Официальной информации от властей на момент публикации новости не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Атака беспилотников на город Кропоткин в Краснодарском крае стала причиной серии взрывов и пожара на местной нефтебазе. Предварительные данные указывают на попытку нанести удар по объектам инфраструктуры, сообщают очевидцы.  «Было слышно 5-6 громких взрывов в небе над городом», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал SHOT. После атаки беспилотников и последующих взрывов началось возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода. Официальной информации от властей на момент публикации новости не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...