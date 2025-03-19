ВСУ атаковали город в Краснодарском крае

Атака беспилотников на город Кропоткин в Краснодарском крае стала причиной серии взрывов и пожара на местной нефтебазе. Предварительные данные указывают на попытку нанести удар по объектам инфраструктуры, сообщают очевидцы.
«Было слышно 5-6 громких взрывов в небе над городом», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал SHOT.
После атаки беспилотников и последующих взрывов началось возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода. Официальной информации от властей на момент публикации новости не поступало.
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