Установлена причина взрыва в жилом доме в Москве

Причиной взрыва в квартире на улице Нижняя Масловка в Москве стал аэрозольный баллон. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительным данным, причиной хлопка в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка стал аэрозольный баллон», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По данным источника URA.RU в оперативных службах, в результате взрыва в квартире нарушено остекление и повреждена межкомнатная стена. В квартире в момент взрыва находились трое взрослых и ребенок, никто из них не пострадал.
Контроль за установлением всех обстоятельств взрыва возложен на Савеловскую межрайонную прокуратуру. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Взрыв в московской квартире произошел утром 19 марта. По словам свидетеля, взрывная волна выбила стекла и повредила межкомнатную стену.
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