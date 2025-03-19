Установлена причина взрыва в жилом доме в Москве

Прокуратура Москвы: в квартире жилого дома взорвался аэрозольный баллон
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В московской квартире взорвался аэрозольный баллон (архивное фото)
В московской квартире взорвался аэрозольный баллон (архивное фото) Фото:

Причиной взрыва в квартире на улице Нижняя Масловка в Москве стал аэрозольный баллон. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«По предварительным данным, причиной хлопка в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка стал аэрозольный баллон», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По данным источника URA.RU в оперативных службах, в результате взрыва в квартире нарушено остекление и повреждена межкомнатная стена. В квартире в момент взрыва находились трое взрослых и ребенок, никто из них не пострадал. 

Контроль за установлением всех обстоятельств взрыва возложен на Савеловскую межрайонную прокуратуру. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

Взрыв в московской квартире произошел утром 19 марта. По словам свидетеля, взрывная волна выбила стекла и повредила межкомнатную стену.

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Причиной взрыва в квартире на улице Нижняя Масловка в Москве стал аэрозольный баллон. Об этом сообщает столичная прокуратура. «По предварительным данным, причиной хлопка в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка стал аэрозольный баллон», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По данным источника URA.RU в оперативных службах, в результате взрыва в квартире нарушено остекление и повреждена межкомнатная стена. В квартире в момент взрыва находились трое взрослых и ребенок, никто из них не пострадал.  Контроль за установлением всех обстоятельств взрыва возложен на Савеловскую межрайонную прокуратуру. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.  Взрыв в московской квартире произошел утром 19 марта. По словам свидетеля, взрывная волна выбила стекла и повредила межкомнатную стену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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