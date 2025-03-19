РЕН ТВ: в Москве в квартире прогремел взрыв

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На месте взрыва в Москве работают специалисты
На месте взрыва в Москве работают специалисты Фото:

В одной из квартир жилого дома на улице Нижняя Масловка в Москве утром 19 марта прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы. 

«Происшествие случилось на улице Нижняя Масловка. В спецслужбы обратился очевидец», — передает РЕН ТВ. По словам свидетеля, взрывная волна выбила стекла и повредила межкомнатную стену, однако все находившиеся в квартире остались невредимы.

Предварительно установлено, что причиной взрыва не мог быть бытовой газ. Однако официальной информации еще нет. На месте работают спецслужбы. 

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В одной из квартир жилого дома на улице Нижняя Масловка в Москве утром 19 марта прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы.  «Происшествие случилось на улице Нижняя Масловка. В спецслужбы обратился очевидец», — передает РЕН ТВ. По словам свидетеля, взрывная волна выбила стекла и повредила межкомнатную стену, однако все находившиеся в квартире остались невредимы. Предварительно установлено, что причиной взрыва не мог быть бытовой газ. Однако официальной информации еще нет. На месте работают спецслужбы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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