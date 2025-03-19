Претендент в мэры Кургана Герасименко получил неожиданный отказ

Претендент на место главы Кургана Владимир Герасименко не смог передать законопроекты в областную думу. Политику отказали во встрече. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Герасименко.
«Приезжал с предложениями по внесению готовых проектов законов, включая о государственной поддержке дачников, садоводов и огородников, а также их объединений, но передавать документы пока некому. Встретиться отказались под предлогом занятости», — поделился эксклюзивно с URA.RU Герасименко.
Корреспондент также направила запрос в пресс-службу Курганской областной думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что претендент на место главы Кургана Владимир Герасименко хотел предложить областной думы проекты новых законов. Эти документы до этого оказались отвергнуты на его прежнем месте работы — в Свердловской области. Среди проектов: вопросы о детях войны, о размерах субсидии на оплату ЖКУ, о государственной поддержке дачных и садовых некоммерческих объединений, а также законы, направленные на укрепления традиционных семейных ценностей.
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