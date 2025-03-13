В курганскую облдуму принесут законы, которые не приняли свердловские депутаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в мэры Кургана Герасименко принесет в облдуму проекты законов
Кандидат в мэры Кургана Герасименко принесет в облдуму проекты законов Фото:

Претендент на место главы Кургана Владимир Герасименко хочет предложить областной думы проекты новых законов. Эти документы оказались отвергнуты на его прежнем месте работы — в Свердловской области. О своем желании Герасименко сообщил корреспонденту URA.RU. 

«В планах приехать в Курган снова и передать депутатам областной думы проекты законов, которые я написал будучи депутатом законодательного собрания Свердловской области. Там есть вопросы о детях войны, о размерах субсидии на оплату ЖКУ, о государственной поддержке дачных и садовых некоммерческих объединений, а также законы, направленные на укрепления традиционных семейных ценностей», — поделился с URA.RU Герасименко. 

Кандидат также рассказал, что некоторые из законов, которые он предлагал в соседнем регионе, до сих пор работают. Однако большинство из них так и не были приняты властями. По мнению Герасименко, свердловские депутаты просто не были заинтересованы в этих проектах. Содержание законов и то, кто будет в них участвовать, политик пока не стал раскрывать. 

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Претендент на место главы Кургана Владимир Герасименко хочет предложить областной думы проекты новых законов. Эти документы оказались отвергнуты на его прежнем месте работы — в Свердловской области. О своем желании Герасименко сообщил корреспонденту URA.RU.  «В планах приехать в Курган снова и передать депутатам областной думы проекты законов, которые я написал будучи депутатом законодательного собрания Свердловской области. Там есть вопросы о детях войны, о размерах субсидии на оплату ЖКУ, о государственной поддержке дачных и садовых некоммерческих объединений, а также законы, направленные на укрепления традиционных семейных ценностей», — поделился с URA.RU Герасименко.  Кандидат также рассказал, что некоторые из законов, которые он предлагал в соседнем регионе, до сих пор работают. Однако большинство из них так и не были приняты властями. По мнению Герасименко, свердловские депутаты просто не были заинтересованы в этих проектах. Содержание законов и то, кто будет в них участвовать, политик пока не стал раскрывать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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