В курганскую облдуму принесут законы, которые не приняли свердловские депутаты

Претендент на место главы Кургана Владимир Герасименко хочет предложить областной думы проекты новых законов. Эти документы оказались отвергнуты на его прежнем месте работы — в Свердловской области. О своем желании Герасименко сообщил корреспонденту URA.RU.
«В планах приехать в Курган снова и передать депутатам областной думы проекты законов, которые я написал будучи депутатом законодательного собрания Свердловской области. Там есть вопросы о детях войны, о размерах субсидии на оплату ЖКУ, о государственной поддержке дачных и садовых некоммерческих объединений, а также законы, направленные на укрепления традиционных семейных ценностей», — поделился с URA.RU Герасименко.
Кандидат также рассказал, что некоторые из законов, которые он предлагал в соседнем регионе, до сих пор работают. Однако большинство из них так и не были приняты властями. По мнению Герасименко, свердловские депутаты просто не были заинтересованы в этих проектах. Содержание законов и то, кто будет в них участвовать, политик пока не стал раскрывать.
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