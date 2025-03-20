В ЯНАО на Дне оленевода установят несколько рекордов

В Тазовском (ЯНАО) на праздновании Дня оленевода планируется установка 20-ти чумов и приготовление 330 литров шурпы. Эти цифры по данным местных властей, станут рекордными для мероприятия в городе.
«В этом году вас ждет настоящий рекорд — 20 чумов, которые будут открыты для всех желающих. Кстати, шурпы в этом году будет целых 330 литров — еще один рекорд!», — поделились власти Тазовского района в telegram-канале.
В настоящее время идет подготовка к мероприятию. На площади устанавливаются подиумы для участников соревнований по национальным видам спорта, идет монтаж зрительских трибун, завезены конструкции для организации торговых рядов. Праздник состоится 22 и 23 марта.
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