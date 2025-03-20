20 марта 2025

В ЯНАО на Дне оленевода установят несколько рекордов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На празднике будет установлено 20 чумов
На празднике будет установлено 20 чумов Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

В Тазовском (ЯНАО) на праздновании Дня оленевода планируется установка 20-ти чумов и приготовление 330 литров шурпы. Эти цифры по данным местных властей, станут рекордными для мероприятия в городе.

«В этом году вас ждет настоящий рекорд — 20 чумов, которые будут открыты для всех желающих. Кстати, шурпы в этом году будет целых 330 литров — еще один рекорд!», — поделились власти Тазовского района в telegram-канале.

В настоящее время идет подготовка к мероприятию. На площади устанавливаются подиумы для участников соревнований по национальным видам спорта, идет монтаж зрительских трибун, завезены конструкции для организации торговых рядов. Праздник состоится 22 и 23 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском (ЯНАО) на праздновании Дня оленевода планируется установка 20-ти чумов и приготовление 330 литров шурпы. Эти цифры по данным местных властей, станут рекордными для мероприятия в городе. «В этом году вас ждет настоящий рекорд — 20 чумов, которые будут открыты для всех желающих. Кстати, шурпы в этом году будет целых 330 литров — еще один рекорд!», — поделились власти Тазовского района в telegram-канале. В настоящее время идет подготовка к мероприятию. На площади устанавливаются подиумы для участников соревнований по национальным видам спорта, идет монтаж зрительских трибун, завезены конструкции для организации торговых рядов. Праздник состоится 22 и 23 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...