20 марта 2025

Турпоток в Пермском крае достиг 1,4 млн человек

Росстат: Турпоток в Пермском крае достиг 1,4 млн человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мероприятия в сфере туризма направили 78,2 млн рублей
На мероприятия в сфере туризма направили 78,2 млн рублей Фото:

В 2024 году в Пермском крае было совершено более 1,4 млн туристических поездок. Таковы данные Росстата. На мероприятия в сфере туризма была направлена субсидия в размере 78,2 млн рублей. Софинансирование из краевого бюджета составило 4,1 млн рублей.

«Единую субсидию направили на гранты для бизнеса. Они возводили кемпинги, создавали доступную туристскую среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того финансирование направлялось на реализацию проектов по обустройству туристского кода центра города Соликамска», — рассказал замминистра по туризму региона Сергей Хорошутин на заседании краевого парламента.

Кроме этого, по данным статистического ведомства, в регионе заметен рост налоговых сборов от деятельности гостиниц и заведений общепита. По итогам 2023 года, они заплатили 1,9 млрд рублей налогов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в Пермском крае было совершено более 1,4 млн туристических поездок. Таковы данные Росстата. На мероприятия в сфере туризма была направлена субсидия в размере 78,2 млн рублей. Софинансирование из краевого бюджета составило 4,1 млн рублей. «Единую субсидию направили на гранты для бизнеса. Они возводили кемпинги, создавали доступную туристскую среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того финансирование направлялось на реализацию проектов по обустройству туристского кода центра города Соликамска», — рассказал замминистра по туризму региона Сергей Хорошутин на заседании краевого парламента. Кроме этого, по данным статистического ведомства, в регионе заметен рост налоговых сборов от деятельности гостиниц и заведений общепита. По итогам 2023 года, они заплатили 1,9 млрд рублей налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...