Турпоток в Пермском крае достиг 1,4 млн человек

В 2024 году в Пермском крае было совершено более 1,4 млн туристических поездок. Таковы данные Росстата. На мероприятия в сфере туризма была направлена субсидия в размере 78,2 млн рублей. Софинансирование из краевого бюджета составило 4,1 млн рублей.
«Единую субсидию направили на гранты для бизнеса. Они возводили кемпинги, создавали доступную туристскую среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того финансирование направлялось на реализацию проектов по обустройству туристского кода центра города Соликамска», — рассказал замминистра по туризму региона Сергей Хорошутин на заседании краевого парламента.
Кроме этого, по данным статистического ведомства, в регионе заметен рост налоговых сборов от деятельности гостиниц и заведений общепита. По итогам 2023 года, они заплатили 1,9 млрд рублей налогов.
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