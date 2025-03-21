В сквере, созданном на месте снесенного детского убежища по улице Климова 59 в Кургане, начала разваливаться дорожки из плитняка. Об этом передает корреспондент URA.RU. Благоустройство было выполнено в конце прошлого года.
«В новом сквере по улице Климова на дорожках провалилась плитка. Местами плитняк ходит ходуном», — передает корреспондент URA.RU.
Благоустройством сквера занималась компания «Эльбрус» за 1,4 миллиона рублей. Подрядчиком были сделаны дорожки из плитняка и установлен гигантский стул с подсветкой.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.
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