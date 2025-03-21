В сквере на месте снесенного детского убежища в Кургане разваливается плитка. Фото, видео

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В новом сквере Кургана разваливает плитка на дорожках
В новом сквере Кургана разваливает плитка на дорожках Фото:

В сквере, созданном на месте снесенного детского убежища по улице Климова 59 в Кургане, начала разваливаться дорожки из плитняка. Об этом передает корреспондент URA.RU. Благоустройство было выполнено в конце прошлого года. 

«В новом сквере по улице Климова на дорожках провалилась плитка. Местами плитняк ходит ходуном», — передает корреспондент URA.RU. 

Благоустройством сквера занималась компания «Эльбрус» за 1,4 миллиона рублей. Подрядчиком были сделаны дорожки из плитняка и установлен гигантский стул с подсветкой. 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.

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В сквере, созданном на месте снесенного детского убежища по улице Климова 59 в Кургане, начала разваливаться дорожки из плитняка. Об этом передает корреспондент URA.RU. Благоустройство было выполнено в конце прошлого года.  «В новом сквере по улице Климова на дорожках провалилась плитка. Местами плитняк ходит ходуном», — передает корреспондент URA.RU.  Благоустройством сквера занималась компания «Эльбрус» за 1,4 миллиона рублей. Подрядчиком были сделаны дорожки из плитняка и установлен гигантский стул с подсветкой.  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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