На месте снесенного детского убежища по улице Климова 59 в Кургане начали благоустраивать сквер. Подрядчик устанавливает бортовые камни по периметру будущей зоны отдыха. Об этом передает корреспондент URA.RU, проверивший ход работ.
«На углу Комсомольской — Климова устанавливают бортовые камни. Готовят основание для укладки дорожек из плитняка», — передает корреспондент URA.RU.
Благоустройство сквера выполняет подрядная организация «Эльбрус», которой владеет бизнесмен Александр Авдалов. Стоимость контракта составляет 1,4 миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало об истории создания детского убежища в Кургане. Здание было построено меценатом Дмитрием Смолиным. С 1980 года в нем работал детский приют. В 1919 году в нем также начали содержать престарелых. Во время революции объект повредили, а убежище закрыли. Подробнее об истории исторического здания — в материале URA.RU.
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