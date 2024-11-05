05 ноября 2024

В Кургане на месте снесенного детского убежища начали строить сквер. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе набережной Кургана начали благоустраивать сквер
В районе набережной Кургана начали благоустраивать сквер Фото:

На месте снесенного детского убежища по улице Климова 59 в Кургане начали благоустраивать сквер. Подрядчик устанавливает бортовые камни по периметру будущей зоны отдыха. Об этом передает корреспондент URA.RU, проверивший ход работ.

«На углу Комсомольской — Климова устанавливают бортовые камни. Готовят основание для укладки дорожек из плитняка», — передает корреспондент URA.RU.

Благоустройство сквера выполняет подрядная организация «Эльбрус», которой владеет бизнесмен Александр Авдалов. Стоимость контракта составляет 1,4 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало об истории создания детского убежища в Кургане. Здание было построено меценатом Дмитрием Смолиным. С 1980 года в нем работал детский приют. В 1919 году в нем также начали содержать престарелых. Во время революции объект повредили, а убежище закрыли. Подробнее об истории исторического здания — в материале URA.RU.

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На месте снесенного детского убежища по улице Климова 59 в Кургане начали благоустраивать сквер. Подрядчик устанавливает бортовые камни по периметру будущей зоны отдыха. Об этом передает корреспондент URA.RU, проверивший ход работ. «На углу Комсомольской — Климова устанавливают бортовые камни. Готовят основание для укладки дорожек из плитняка», — передает корреспондент URA.RU. Благоустройство сквера выполняет подрядная организация «Эльбрус», которой владеет бизнесмен Александр Авдалов. Стоимость контракта составляет 1,4 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало об истории создания детского убежища в Кургане. Здание было построено меценатом Дмитрием Смолиным. С 1980 года в нем работал детский приют. В 1919 году в нем также начали содержать престарелых. Во время революции объект повредили, а убежище закрыли. Подробнее об истории исторического здания — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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