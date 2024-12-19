19 декабря 2024

На месте снесенного детского убежища в Кургане поставили гигантский стул. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В сквере по улице Климова установили арт-объект в виде гигантского стула
В сквере по улице Климова установили арт-объект в виде гигантского стула Фото:

В новом сквере Кургана на месте снесенного здания детского убежища по улице Климова установили необычный арт-объект. В зоне отдыха поставили деревянный трехметровый стул и украсили гирляндами. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В сквере по Климова установили гигантский деревянный стул. Его украсили гирляндами. Также рядом размещены несколько скамеек и урн», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что в сквере сделали дорожки из плитняка. Работы по благоустройству выполняла подрядная компания «Эльбрус» за 1,4 миллиона рублей. 

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В новом сквере Кургана на месте снесенного здания детского убежища по улице Климова установили необычный арт-объект. В зоне отдыха поставили деревянный трехметровый стул и украсили гирляндами. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В сквере по Климова установили гигантский деревянный стул. Его украсили гирляндами. Также рядом размещены несколько скамеек и урн», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в сквере сделали дорожки из плитняка. Работы по благоустройству выполняла подрядная компания «Эльбрус» за 1,4 миллиона рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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