В сквере по улице Климова установили арт-объект в виде гигантского стула
В новом сквере Кургана на месте снесенного здания детского убежища по улице Климова установили необычный арт-объект. В зоне отдыха поставили деревянный трехметровый стул и украсили гирляндами. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В сквере по Климова установили гигантский деревянный стул. Его украсили гирляндами. Также рядом размещены несколько скамеек и урн», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что в сквере сделали дорожки из плитняка. Работы по благоустройству выполняла подрядная компания «Эльбрус» за 1,4 миллиона рублей.
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