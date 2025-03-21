Письмо генерала Попова Путину, удар по Судже: о чем Песков рассказал журналистам

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о письме бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиненного в мошенничестве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Россия, по словам пресс-секретаря президента, не планирует наносить зеркальный удар по энергетическим объектам Украины в ответ на атаку ВСУ на газоизмерительную станцию в Судже. Главные заявления Пескова 21 марта — в материале URA.RU.
Реакция Кремля на письмо генерала Попова Путину
Песков сообщил, что письмо Попова, направленное Путину, было донесено до президента. В своем обращении экс-командующий, ранее обвиненный в мошенничестве и получении взяток на сумму более 20 миллионов рублей, просит «вернуть его в строй». Пресс-секретарь отметил, что письмо опубликовано, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на отсутствие полномочий обсуждать содержание письма.
Как Песков охарактеризовал работу Лаврова
Песков высоко оценил работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 21 марта отмечает свой 75-летний юбилей, назвав его «блестящим дипломатом». По словам пресс-секретаря, Лавров — это профессионал, равных которому в мире нет. Песков отметил обаяние и чувство юмора главы российского МИДа.
Реакция Кремля на удар ВСУ по станции в Судже
После удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области нельзя доверять словам украинского лидера Владимира Зеленского, отметил пресс-секретарь. При этом он подчеркнул, что Россия не будет наносить зеркальный удар по энергообъектам Украины, соблюдая ранее принятые договоренности.
Отношения России и Армении
Песков отметил, что Москва приветствует курс Еревана на сближение и готова развивать двусторонние отношения. Так в Кремле прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о восстановлении отношений с Россией. Пресс-секретарь добавил, что Армения является для РФ дружественной страной.
Реакция Кремля на слова Орбана о неудаче Украины в конфликте
Песков отметил, что, несмотря на публичную поддержку Киева со стороны европейских лидеров, многие в ЕС понимают реальное положение дел. Так он прокомменировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил о неудаче Украины в конфликте. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что милитаризация Европы является опасной тенденцией.
Ядерная программа Ирана
Песков заявил, что вопрос ядерной программы должен решаться исключительно мирными, политическими и дипломатическими методами. Так он прокомментировал письмо президента США Дональда Трампа с угрозой применения силы в случае отказа иранской стороны от переговоров. По словам Пескова, Иран, как и любая другая страна, имеет право развивать мирную атомную энергетику. Пресс-секретарь Кремля также подчеркнул, что Россия опирается на заявления иранских представителей о том, что Иран не планирует создавать ядерное оружие.
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