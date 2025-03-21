Кремль — URA.RU: Россия привествует курс Армении на сближение

Песков заявил, что Россия готова развивать отношения с Арменией
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва приветсвует курс Армении на сближение с Россией, сообщил Дмитрий Песков
Москва приветсвует курс Армении на сближение с Россией, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Россия готова развивать отношения с Арменией по разным направлениям. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU информацию о том, что премьер-министр Никол Пашинян поручил восстановить отношения с Москвой.

«На самом деле отношения между Россией и Арменией не прерывалась, они не могут прерваться. Армения — дружественная для нас страна, суверенное государство, но нас очень многое объединяет и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении как ЕврАзЭС. Конечно, мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы всемерно их развивать», — заявил Песков.

Ранее армянские СМИ сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России. Армянский лидер также призвал активно участвовать в совместных мероприятиях.

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Россия готова развивать отношения с Арменией по разным направлениям. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU информацию о том, что премьер-министр Никол Пашинян поручил восстановить отношения с Москвой. «На самом деле отношения между Россией и Арменией не прерывалась, они не могут прерваться. Армения — дружественная для нас страна, суверенное государство, но нас очень многое объединяет и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении как ЕврАзЭС. Конечно, мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы всемерно их развивать», — заявил Песков. Ранее армянские СМИ сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России. Армянский лидер также призвал активно участвовать в совместных мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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