Песков: о письме генерала Попова доложено Путину

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В Кремле знают о письме Ивана Попопа (на фото) Путину
В Кремле знают о письме Ивана Попопа (на фото) Путину Фото:

В Кремле знают о письме экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, который тот направил российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Однако от дальнейших комментариев он отказался. 

«Я никак не могу комментировать это письмо (Попова в адрес Путина — прим. URA.RU). Оно известно, опубликовано. О нем доложено главе государства», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Бывший руководитель 58-й гвардейской армии Попов ранее был обвинен в крупном мошенничестве. Известно, что он за несколько лет получил взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Накануне он написал письмо Путину с просьбой «вернуть его в строй». 

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В Кремле знают о письме экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, который тот направил российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Однако от дальнейших комментариев он отказался.  «Я никак не могу комментировать это письмо (Попова в адрес Путина — прим. URA.RU). Оно известно, опубликовано. О нем доложено главе государства», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Бывший руководитель 58-й гвардейской армии Попов ранее был обвинен в крупном мошенничестве. Известно, что он за несколько лет получил взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Накануне он написал письмо Путину с просьбой «вернуть его в строй». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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