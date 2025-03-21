Песков: о письме генерала Попова доложено Путину

В Кремле знают о письме экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, который тот направил российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. Однако от дальнейших комментариев он отказался.
«Я никак не могу комментировать это письмо (Попова в адрес Путина — прим. URA.RU). Оно известно, опубликовано. О нем доложено главе государства», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Бывший руководитель 58-й гвардейской армии Попов ранее был обвинен в крупном мошенничестве. Известно, что он за несколько лет получил взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Накануне он написал письмо Путину с просьбой «вернуть его в строй».
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