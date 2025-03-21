Песков: Россия не будет зеркально отвечать на удар ВСУ по станции в Судже

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Россия неоднократно предупреждала о провокациях со стороны Киева
Песков заявил, что Россия неоднократно предупреждала о провокациях со стороны Киева Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия не планирует зеркально отвечать на удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна будет воздерживаться от ударов по энергообъектам Украины согласно ранее принятым договоренностям.

«Российские военные воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре в соответствии с договоренностью, которая была», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Дополнительно, он отметил, что действия киевского режима хорошо известны, поэтому словам украинского лидера Владимира Зеленского и его представителей доверять не стоит. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала партнеров об этом.

По итогам переговоров Киева и Вашингтона в Джидде (Саудовская Аравия) Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня по энергообъектам РФ. Россия, в свою очередь, также приняла предложение. Однако спустя пару дней Киев атаковал станцию «Суджи», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в ЕС. Сейчас там возник масштабный пожар.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не планирует зеркально отвечать на удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна будет воздерживаться от ударов по энергообъектам Украины согласно ранее принятым договоренностям. «Российские военные воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре в соответствии с договоренностью, которая была», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Дополнительно, он отметил, что действия киевского режима хорошо известны, поэтому словам украинского лидера Владимира Зеленского и его представителей доверять не стоит. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала партнеров об этом. По итогам переговоров Киева и Вашингтона в Джидде (Саудовская Аравия) Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня по энергообъектам РФ. Россия, в свою очередь, также приняла предложение. Однако спустя пару дней Киев атаковал станцию «Суджи», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в ЕС. Сейчас там возник масштабный пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...