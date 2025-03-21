Песков: Россия не будет зеркально отвечать на удар ВСУ по станции в Судже

Россия не планирует зеркально отвечать на удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна будет воздерживаться от ударов по энергообъектам Украины согласно ранее принятым договоренностям.
«Российские военные воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре в соответствии с договоренностью, которая была», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Дополнительно, он отметил, что действия киевского режима хорошо известны, поэтому словам украинского лидера Владимира Зеленского и его представителей доверять не стоит. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала партнеров об этом.
По итогам переговоров Киева и Вашингтона в Джидде (Саудовская Аравия) Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня по энергообъектам РФ. Россия, в свою очередь, также приняла предложение. Однако спустя пару дней Киев атаковал станцию «Суджи», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в ЕС. Сейчас там возник масштабный пожар.
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