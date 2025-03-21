Сергею Лаврову 75 лет: яркие цитаты дипломата о дебилах и «танцах с мальчиками»

Главе МИД России Сергею Лаврову исполнилось 75 лет
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Сергей Лавров 21 марта отмечает 75 лет
Сергей Лавров 21 марта отмечает 75 лет Фото:

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. На своем посту он находится уже два десятилетия и считается одним из самых популярных министров в стране. Народную любовь глава МИД заслужил не только умением отстаивать интересы страны на внешнеполитической арене, но и остроумными репликами и шутками, которые моментально разлетаются по интернету.

В этом материале URA.RU вспоминает биографию политика, параллельно приводя наиболее яркие цитаты Лаврова.

Биография и карьера

Работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке.
Работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке.
Фото:

Сергей Лавров родился в 1950 году. В 1972 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Свою профессиональную карьеру он начал в том же году, занимая должность в посольстве СССР на Шри-Ланке. С 1981 по 1988 год он работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

С 1988 по 1990 год Лавров был заместителем начальника управления международных экономических отношений МИД СССР. С 1990 по 1994 год занимал руководящие должности в МИД СССР и РФ, а с 1994 по 2004 год — постоянным представителем РФ при ООН. С 9 марта 2004 года и до сегодняшнего дня он занимает пост министра иностранных дел РФ и является постоянным членом Совета безопасности РФ.

Награды Лаврова

Лавров является кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу»
Лавров является кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу»
Фото:

Глава МИД РФ имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992) и является Героем Труда РФ (2020). Он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (I-IV степени), награжден орденом Почета (2010) и медалью П. А. Столыпина II степени (2020). Лавров также отмечен Почетной грамотой (2010) и четырьмя благодарностями президента РФ (1994, 2000, 2005, 2006).

Среди иностранных наград у него есть ордена Дружбы (Лаос, 2005), Дружбы народов (Белоруссия, 2006), Дружбы (Вьетнам, 2009), Почета (Южная Осетия, 2010), Святого Месропа Маштоца (Армения, 2010) и многие другие. Лавров также является кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу» (2007) и заслуженным работником дипломатической службы РФ (2004), а также почетным членом Императорского православного Палестинского общества.

Самые яркие цитаты политика за последние годы

О «железном занавесе»

«Что касается „железного занавеса“ (между Западом и Россией — ред.), он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — заявил Лавров на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в июне 2022 года.

О действиях Запада по отношению к России

«У нас есть такая еженедельная программа на телевидении — называется „Международное обозрение“. Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта „международное оборзение“», — заявил он, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве в мае 2022 года.

О «танцах с мальчиками»

На ужине глав МИД НАТО в апреле 2017 года Лавров иронично ответил на высказывание бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона о диалоге с Россией. Тиллерсон заметил, что «танго должны танцевать двое», добавив, что с Лавровым танцевать бы не стал. Политик ответил, что ему тоже мама запрещала танцевать с мальчиками

"Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать", — заявил Лавров. Он также отметил, что готов помочь Тиллерсону, если тот чувствует, что еще не со всеми может "танцевать".

О взаимоотношениях с США

В сентябре 2017 года на торжественной линейке по случаю Дня знаний Лавров высказался об отношениях США и России. Он заявил, что Москва всегда была дружественно настроена к американскому народу.

"Мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".

О санкциях Зеленского

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось...», — сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов о санкциях лидера Украины Владимира Зеленского против президента Владимира Путина и других российских политиков.

Об оптимизме

«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом», — сказал российский министр. Так он ответил на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе. 

На один из вопросов журналистов Лавров заявил, что ему платят за его оптимизм
На один из вопросов журналистов Лавров заявил, что ему платят за его оптимизм
Фото:

О дебилах

«Дебилы, б****! [блин]», — заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Кому именно было адресовано высказывание, неизвестно. По одной версии — журналистам, переговаривавшимся в зале, по другой — переводчикам, испытывавшим трудности с переводом с арабского на русский.

О мире и войне

«Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: „Хочешь мира — готовься к войне“. Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: „Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать“, — сказал глава МИДа в интервью гендиректору медиагруппы „Россия сегодня“ Дмитрию Киселеву.

О вхождении Крыма в состав РФ

«Произошло самоопределение народа на основе многовековой истории. Мы можем это обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались. Можно, конечно, над этим смеяться. Ну, тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех, говорят, продлевает жизнь», — сказал Лавров на выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

О «древнейшей профессии»

«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона «Новое знание».

О главе МИД Украины Дещице

«Глядя на него вспоминается хорошее выражение: "не умеешь петь – не пей"», — говорил Лавров. Так он прокомментировал оскорбления министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы в адрес России.

О «болезни» США

«США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет», — сказал министр иностранных дел в ходе онлайн-конференции на сайте «Комсомольская правда».

О попытках вербовки дипломатов РФ со стороны США

«Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тысяч долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве в январе 2017 года.

О срыве флага с посольства РФ в Киеве

«Это сделал, по-моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк — я не помню», — так Лавров прокомментировал ситуацию со срывом флага с российского посольства в Киеве. По его словам, к этому был причастен украинский нардеп Владимир Парасюк (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

О терпении

"Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит", — говорил Лавров. 

Об усталости

Перед недавней встречей президентов России и Беларуси журналисты утомили главу МИД РФ повторяющимися вопросами. В ответ он риторически спросил: «Нафиг я сюда пришел?»

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Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. На своем посту он находится уже два десятилетия и считается одним из самых популярных министров в стране. Народную любовь глава МИД заслужил не только умением отстаивать интересы страны на внешнеполитической арене, но и остроумными репликами и шутками, которые моментально разлетаются по интернету. В этом материале URA.RU вспоминает биографию политика, параллельно приводя наиболее яркие цитаты Лаврова. Биография и карьера Сергей Лавров родился в 1950 году. В 1972 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Свою профессиональную карьеру он начал в том же году, занимая должность в посольстве СССР на Шри-Ланке. С 1981 по 1988 год он работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. С 1988 по 1990 год Лавров был заместителем начальника управления международных экономических отношений МИД СССР. С 1990 по 1994 год занимал руководящие должности в МИД СССР и РФ, а с 1994 по 2004 год — постоянным представителем РФ при ООН. С 9 марта 2004 года и до сегодняшнего дня он занимает пост министра иностранных дел РФ и является постоянным членом Совета безопасности РФ. Награды Лаврова Глава МИД РФ имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992) и является Героем Труда РФ (2020). Он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (I-IV степени), награжден орденом Почета (2010) и медалью П. А. Столыпина II степени (2020). Лавров также отмечен Почетной грамотой (2010) и четырьмя благодарностями президента РФ (1994, 2000, 2005, 2006). Среди иностранных наград у него есть ордена Дружбы (Лаос, 2005), Дружбы народов (Белоруссия, 2006), Дружбы (Вьетнам, 2009), Почета (Южная Осетия, 2010), Святого Месропа Маштоца (Армения, 2010) и многие другие. Лавров также является кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу» (2007) и заслуженным работником дипломатической службы РФ (2004), а также почетным членом Императорского православного Палестинского общества. Самые яркие цитаты политика за последние годы О «железном занавесе» «Что касается „железного занавеса“ (между Западом и Россией — ред.), он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — заявил Лавров на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в июне 2022 года. О действиях Запада по отношению к России «У нас есть такая еженедельная программа на телевидении — называется „Международное обозрение“. Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта „международное оборзение“», — заявил он, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве в мае 2022 года. О «танцах с мальчиками» На ужине глав МИД НАТО в апреле 2017 года Лавров иронично ответил на высказывание бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона о диалоге с Россией. Тиллерсон заметил, что «танго должны танцевать двое», добавив, что с Лавровым танцевать бы не стал. Политик ответил, что ему тоже мама запрещала танцевать с мальчиками О взаимоотношениях с США В сентябре 2017 года на торжественной линейке по случаю Дня знаний Лавров высказался об отношениях США и России. Он заявил, что Москва всегда была дружественно настроена к американскому народу. О санкциях Зеленского «Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось...», — сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов о санкциях лидера Украины Владимира Зеленского против президента Владимира Путина и других российских политиков. Об оптимизме «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом», — сказал российский министр. Так он ответил на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе.  О дебилах «Дебилы, б****! [блин]», — заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Кому именно было адресовано высказывание, неизвестно. По одной версии — журналистам, переговаривавшимся в зале, по другой — переводчикам, испытывавшим трудности с переводом с арабского на русский. О мире и войне «Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: „Хочешь мира — готовься к войне“. Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: „Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать“, — сказал глава МИДа в интервью гендиректору медиагруппы „Россия сегодня“ Дмитрию Киселеву. О вхождении Крыма в состав РФ «Произошло самоопределение народа на основе многовековой истории. Мы можем это обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались. Можно, конечно, над этим смеяться. Ну, тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех, говорят, продлевает жизнь», — сказал Лавров на выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. О «древнейшей профессии» «Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона «Новое знание». О главе МИД Украины Дещице О «болезни» США «США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет», — сказал министр иностранных дел в ходе онлайн-конференции на сайте «Комсомольская правда». О попытках вербовки дипломатов РФ со стороны США «Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тысяч долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве в январе 2017 года. О срыве флага с посольства РФ в Киеве «Это сделал, по-моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк — я не помню», — так Лавров прокомментировал ситуацию со срывом флага с российского посольства в Киеве. По его словам, к этому был причастен украинский нардеп Владимир Парасюк (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). О терпении Об усталости Перед недавней встречей президентов России и Беларуси журналисты утомили главу МИД РФ повторяющимися вопросами. В ответ он риторически спросил: «Нафиг я сюда пришел?»
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