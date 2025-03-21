Сергею Лаврову 75 лет: яркие цитаты дипломата о дебилах и «танцах с мальчиками»

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 21 марта исполняется 75 лет. На своем посту он находится уже два десятилетия и считается одним из самых популярных министров в стране. Народную любовь глава МИД заслужил не только умением отстаивать интересы страны на внешнеполитической арене, но и остроумными репликами и шутками, которые моментально разлетаются по интернету.
В этом материале URA.RU вспоминает биографию политика, параллельно приводя наиболее яркие цитаты Лаврова.
Биография и карьера
Сергей Лавров родился в 1950 году. В 1972 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Свою профессиональную карьеру он начал в том же году, занимая должность в посольстве СССР на Шри-Ланке. С 1981 по 1988 год он работал в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке.
С 1988 по 1990 год Лавров был заместителем начальника управления международных экономических отношений МИД СССР. С 1990 по 1994 год занимал руководящие должности в МИД СССР и РФ, а с 1994 по 2004 год — постоянным представителем РФ при ООН. С 9 марта 2004 года и до сегодняшнего дня он занимает пост министра иностранных дел РФ и является постоянным членом Совета безопасности РФ.
Награды Лаврова
Глава МИД РФ имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992) и является Героем Труда РФ (2020). Он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (I-IV степени), награжден орденом Почета (2010) и медалью П. А. Столыпина II степени (2020). Лавров также отмечен Почетной грамотой (2010) и четырьмя благодарностями президента РФ (1994, 2000, 2005, 2006).
Среди иностранных наград у него есть ордена Дружбы (Лаос, 2005), Дружбы народов (Белоруссия, 2006), Дружбы (Вьетнам, 2009), Почета (Южная Осетия, 2010), Святого Месропа Маштоца (Армения, 2010) и многие другие. Лавров также является кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу» (2007) и заслуженным работником дипломатической службы РФ (2004), а также почетным членом Императорского православного Палестинского общества.
Самые яркие цитаты политика за последние годы
О «железном занавесе»
«Что касается „железного занавеса“ (между Западом и Россией — ред.), он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — заявил Лавров на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в июне 2022 года.
О действиях Запада по отношению к России
«У нас есть такая еженедельная программа на телевидении — называется „Международное обозрение“. Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта „международное оборзение“», — заявил он, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве в мае 2022 года.
О «танцах с мальчиками»
На ужине глав МИД НАТО в апреле 2017 года Лавров иронично ответил на высказывание бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона о диалоге с Россией. Тиллерсон заметил, что «танго должны танцевать двое», добавив, что с Лавровым танцевать бы не стал. Политик ответил, что ему тоже мама запрещала танцевать с мальчиками
"Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать", — заявил Лавров. Он также отметил, что готов помочь Тиллерсону, если тот чувствует, что еще не со всеми может "танцевать".
О взаимоотношениях с США
В сентябре 2017 года на торжественной линейке по случаю Дня знаний Лавров высказался об отношениях США и России. Он заявил, что Москва всегда была дружественно настроена к американскому народу.
"Мы не ищем ссоры с этой страной, мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".
О санкциях Зеленского
«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось...», — сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов о санкциях лидера Украины Владимира Зеленского против президента Владимира Путина и других российских политиков.
Об оптимизме
«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом», — сказал российский министр. Так он ответил на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе.
О дебилах
«Дебилы, б****! [блин]», — заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в августе 2015 года. Кому именно было адресовано высказывание, неизвестно. По одной версии — журналистам, переговаривавшимся в зале, по другой — переводчикам, испытывавшим трудности с переводом с арабского на русский.
О мире и войне
«Я за мир однозначно. Не помню, кто сказал: „Хочешь мира — готовься к войне“. Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: „Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать“, — сказал глава МИДа в интервью гендиректору медиагруппы „Россия сегодня“ Дмитрию Киселеву.
О вхождении Крыма в состав РФ
«Произошло самоопределение народа на основе многовековой истории. Мы можем это обсуждать, если вы хотите действительно понять нашу позицию и чем мы руководствовались. Можно, конечно, над этим смеяться. Ну, тогда просто кто-то получит удовольствие от этого. Смех, говорят, продлевает жизнь», — сказал Лавров на выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.
О «древнейшей профессии»
«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о качествах дипломата в ходе просветительского марафона «Новое знание».
О главе МИД Украины Дещице
«Глядя на него вспоминается хорошее выражение: "не умеешь петь – не пей"», — говорил Лавров. Так он прокомментировал оскорбления министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы в адрес России.
О «болезни» США
«США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет», — сказал министр иностранных дел в ходе онлайн-конференции на сайте «Комсомольская правда».
О попытках вербовки дипломатов РФ со стороны США
«Нашему дипломату американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину 10 тысяч долларов. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве в январе 2017 года.
О срыве флага с посольства РФ в Киеве
«Это сделал, по-моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк — я не помню», — так Лавров прокомментировал ситуацию со срывом флага с российского посольства в Киеве. По его словам, к этому был причастен украинский нардеп Владимир Парасюк (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
О терпении
"Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит", — говорил Лавров.
Об усталости
Перед недавней встречей президентов России и Беларуси журналисты утомили главу МИД РФ повторяющимися вопросами. В ответ он риторически спросил: «Нафиг я сюда пришел?»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.