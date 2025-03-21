Алаудинов назвал ситуацию в Курской области критической для ВСУ

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Алаудинов заявил, что ВСУ боятся наступления ВС РФ на Сумскую область
Алаудинов заявил, что ВСУ боятся наступления ВС РФ на Сумскую область Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Генерал-лейтенант Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил положение ВСУ в Курской области как критическое. Об этом он сообщил в интервью.

«Ситуация (у ВСУ, — прим. URA.RU) — она критична...», — сказал Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские войска боятся масштабного наступления ВС РФ на Сумы и пытаются воткнуться в незанятые армией России участки Курской области. Кроме того, Алаудинов подчеркнул, что основная задача, стоящая сейчас перед ВСУ, — это сохранение контроля над захваченными территориями.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. ВС РФ остановили их продвижение, а 8 марта начали масштабное наступление, заставив противника покинуть почти всю оккупированную территорию региона.

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Генерал-лейтенант Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил положение ВСУ в Курской области как критическое. Об этом он сообщил в интервью. «Ситуация (у ВСУ, — прим. URA.RU) — она критична...», — сказал Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские войска боятся масштабного наступления ВС РФ на Сумы и пытаются воткнуться в незанятые армией России участки Курской области. Кроме того, Алаудинов подчеркнул, что основная задача, стоящая сейчас перед ВСУ, — это сохранение контроля над захваченными территориями. Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. ВС РФ остановили их продвижение, а 8 марта начали масштабное наступление, заставив противника покинуть почти всю оккупированную территорию региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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