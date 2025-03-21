Алаудинов назвал ситуацию в Курской области критической для ВСУ

Генерал-лейтенант Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил положение ВСУ в Курской области как критическое. Об этом он сообщил в интервью.
«Ситуация (у ВСУ, — прим. URA.RU) — она критична...», — сказал Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинские войска боятся масштабного наступления ВС РФ на Сумы и пытаются воткнуться в незанятые армией России участки Курской области. Кроме того, Алаудинов подчеркнул, что основная задача, стоящая сейчас перед ВСУ, — это сохранение контроля над захваченными территориями.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. ВС РФ остановили их продвижение, а 8 марта начали масштабное наступление, заставив противника покинуть почти всю оккупированную территорию региона.
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