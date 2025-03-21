День оленевода проходит по всему Ямалу и представляет большой этнический фестиваль, с ярмарками, традиционными спортивными состязаниями кочевников, толпами туристов, гуляющих на площадках праздника. Но история праздника уходит в далекое прошлое. Как возник День оленевода — разбиралось URA.RU.
Корни Дня оленевода
Традиционные игры у ненцев и других народов Севера проводятся на протяжении многих веков. Обычно мероприятия организуются в начале весны, когда солнце начинает стойко возвышаться над горизонтом и дни заметно удлиняются, либо в начале августа, когда олени достигают оптимального состояния после летнего выпаса. В эти периоды семьи оленеводов сходятся в одном месте — стойбище, где они соревнуются в различных дисциплинах, таких как борьба, метание тынзяна и гонки на оленьих упряжках, чтобы определить наиболее сильных и ловких участников.
Кроме молодецкой удали, оленеводы демонстрировали богатство и успехи, достигнутые за год. Традиционно встречались перед выходом на летние пастбища, в конце марта — начале апреля.
День оленевода в СССР
В Салехарде первый слет прошел в 1934 году, тогда мероприятие стало окружным. Кочевники виделись на факториях, люди собирались с ближайших окрестностей, мужчины соревновались, а женщины обменивались украшениями. На праздник приходили в лучших национальных костюмах.
Массово оленеводы стали встречаться в 60-х годах прошлого века. В советское время праздник проводился в один день. Оленеводы состязались в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки и гонках на оленьих упряжках, в которых участвовали только мужчины. Лучших каюров [погонщиков] награждали важенкой. За второе место давали телеваженку — самку, рожденную в прошлом году, за третье — телехора — молодого бычка. В других соревнованиях вручали небольшие денежные призы.
День оленевода в России
Современный вид День оленевода приобрел в 90-х годах. В начале нового тысячелетия, слет оленеводов, рыбаков и охотников получил статус открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора Ямала.
Сейчас День оленевода географией охватывает весь полуостров. Поэтапно праздники проходят во всех городах и поселениях региона, причем каждый муниципалитет проводит его с особенной программой. Ежегодно, на Ямал приезжают известные личности, актеры, заграничные туристы, чтобы своими глазами увидеть всю красоту мероприятия, но, можно предположить, что яркие и современные гуляния, никогда не смогут сравниться со старыми традициями, которые уходят в историю.
Сохраненные ценности и обычаи еще можно встретить в Ямальском районе. Туда съезжаются оленеводы со всего региона, если повезет, на празднике можно встретить шамана.
Директор Кунсткамеры и этнограф Андрей Головнев считает, что праздник — продолжение этнической истории оленеводства. По его мнению, в Яр-Сале и Сеяхе сохранилась нетронутая культура народов КМНС, которую сейчас охотно возрождают по всему необъятному полуострову.
«Такая пропагандистская линия нужна, чтобы наладить правильное отношение, философию жизни кочевников и тех, кто связан с тундровым оленеводством», — сообщает он.
Ненецкое многоборье и метание тынзяна на хорей
Традиционное ненецкое многоборье состоит из пяти дисциплин. Метание на дальность топора, бег с палкой, прыжки через нарты, тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами и метание тынзяна на хорей.
Тынзян — это тридцатиметровая веревка, сплетенная из кожи животного, предназначенная для отлова северного оленя. Хорей представляет деревянный пятиметровый шест, который помогает оленеводу управлять оленьей упряжкой.
Нужно максимальное количество раз заарканить тынзяном хорей. Между спортсменом и хореем расстояние в 15 метров. Всего имеется три попытки, в каждом счет идет до первого промаха. В окончательный зачет идет лучший результат. На один бросок и сбор тынзяна отводится пять минут. Собирается он кольцами на правую руку.
Метание тынзяна на хорей также берет начало в языческие времена. Тогда это было жизненно необходимым действием для отлова оленей, а сейчас наиболее зрелищное спортивное мероприятие.
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