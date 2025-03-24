«Известия»: предприятия сокращают работников из-за ставок в экономике

В связи с трудностями в экономике, обусловленными экономическими ставками, компании вынуждены сокращать найм сотрудников. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Компании сокращают наем из-за непростой финансовой ситуации, связанной со ставками в экономике», — заявила Иванова-Швец. Ее слова передает «Известия».
Она отметила, что после того, как Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21% в третий раз подряд, стоимость корпоративных кредитов значительно возросла, превысив 25%. Это привело к увеличению затрат на обслуживание долгов и снижению инвестиций в развитие компаний.
Кроме того, эксперт по вопросам трудоустройства Наталья Мильчакова указала на сложности, с которыми сталкиваются многие предприятия малого и среднего бизнеса при попытках заполнить вакансии. По ее словам, инфляция заставляет работодателей повышать заработные платы, а для привлечения сотрудников из других организаций необходимо предложить значительные финансовые стимулы. Согласно данным портала hh.ru, медиана предлагаемой зарплаты в России в начале 2025 года увеличилась на почти 20% по сравнению с первым кварталом 2024 года, достигнув отметки в 77,2 тысячи рублей.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая подчеркнула, что на фоне замедления роста спроса, сокращения прибыли и увеличения налоговой нагрузки у компаний снижаются возможности для дальнейшего повышения зарплат. В связи с этим предприятия стремятся к оптимизации бизнес-процессов, что ведет к уменьшению потребности в рабочей силе.
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