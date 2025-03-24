Кто прошел первый фильтр конкурса на пост мэра Кургана: что известно о кандидатах

В Кургане продолжается эпопея с выбором главы города. Имена девяти претендентов, допущенных ко второму этапу конкурсной процедуры, стали известны 24 марта. Каждый из них представляет собой уникальную фигуру с собственным бэкграундом и взглядами на развитие города. URA.RU собрало информацию о кандидатах.
Антон Науменко
Занимает должность временно исполняющего полномочия главы города с мая 2024 года. Имеет опыт работы в структуре госучреждений, в том числе возглавлял Дирекцию эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской области. Дважды получал высшее образование — педагогическое и в сфере государственного и муниципального управления. Участвовал в предыдущем, сорванном конкурсе на пост главы, что указывает на его стремление занять эту должность на постоянной основе.
Павел Котюсов
Юрист, ранее состоявший в рядах КПРФ, но впоследствии покинувший партию. Имеет опыт участия в выборах в городскую думу, но не смог получить депутатский мандат.
Владимир Герасименко
Наиболее выделяющийся кандидат, так как является политиком из Свердловской области. Ранее занимал должность мэра города Арамиль, что дает ему преимущество в виде опыта руководящей работы в муниципалитете.
Яков Сидоров
Известный в регионе оппозиционный политик. Имеет опыт работы депутатом Курганской городской думы. После ухода из представительного органа занимался юриспруденцией. Сидоров — постоянный критик действующей власти, что делает его участие в конкурсе особенно интересным.
Антон Рудаков
Действующий депутат Курганской городской думы от ЛДПР. Активно занимается вопросами ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки населения, что делает его хорошо знакомым с проблемами рядовых горожан. Считает, что Кургану нужен сильный и деятельный управленец, понимающий городские задачи.
Олег Смирнов
Представитель старшего поколения, пенсионер. Участвовал в первом конкурсе на должность главы города, сумев пройти в этап собеседований. Детали его профессиональной деятельности не раскрываются, однако известно, что он работал на заводе в другом городе.
Егор Ситников
Молодой кандидат, студент, демонстрирующий активную гражданскую позицию. Работает помощником депутата Курганской городской думы, что позволяет ему изнутри знакомиться с проблемами и перспективами развития города. Участие в конкурсе объясняет патриотизмом и желанием внести свой вклад в развитие родного края.
Николай Кондратьев
Экс-силовик, в прошлом занимал должность начальника Варгашинского отдела ГИБДД. В настоящее время находится в отставке и занимается адвокатской практикой. Опыт работы в правоохранительных органах может быть полезен при решении вопросов безопасности и правопорядка в городе.
Виктор Князев
Местный активист и физкультурник из Кургана. Руководит клубом любителей настольного тенниса «Тайфун».
Собеседования с кандидатами запланированы на 4 апреля. Именно на этом этапе каждый из претендентов сможет представить свою программу развития города и убедить конкурсную комиссию в своей компетентности. Финальный этап конкурса должен состояться 9 апреля, когда депутаты городской думы выберут нового мэра из числа кандидатов, успешно прошедших собеседование.
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