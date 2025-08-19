Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, продавшей тягач российским спортсменам

Шведский автоконцерн Volvo прекратил работу с европейским дилером, который продал грузовой тягач российской Федерации лыжных гонок (ФЛГР). Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.
Как пишет Aftonbladet, решение принято после публикации фотографий, на которых глава ФЛГР Елена Вяльбе позирует на фоне нового тягача Volvo. В компании подчеркнули, что клиентские соглашения компании содержат запрет на перепродажу техники в Россию и Беларусь в связи с действующими санкциями. После появления информации о покупке тягача российской сборной, Volvo начала внутреннее расследование, чтобы установить, каким образом грузовик оказался в России.
Пресс-секретарь Volvo Клаэс Элиассон сообщил, что удалось определить дилера по уникальному цвету автомобиля и даже по видимому на фотографии VIN-номеру. Компания уже уведомила власти страны, где находится дилер, о возможном нарушении санкционного режима.
По данным ФЛГР, тягач был приобретен для транспортировки сервис-прицепа, в котором работают специалисты по подготовке лыж. Сделка прошла через компанию Eurotruck, однако на ее официальном сайте отсутствуют подробности о данной операции. Российские лыжники с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.
