Зеленский отказался от идеи провести переговоры в Москве

Зеленский отверг идею проведения переговоров в Москве
Зеленский отверг идею проведения переговоров в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом пишет издание AFP, ссылаясь на данные источника.

«Владимир Зеленский отказался от двусторонней встречи в Москве», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте AFP.

В Белом доме 18 августа состоялась встреча с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, а также ряда европейских лидеров. В Вашингтон прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

После переговоров с президентом США Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. При этом украинская сторона не ставит условием для дальнейших переговоров с Россией заключение перемирия. Глава Белого дома сказал, что не намерен принимать участие в первой встрече между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

