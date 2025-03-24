В Кургане красиво: какие дороги и газоны обновят в городе

Заместитель директора управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Евгений Тупицин анонсировал планы по ремонту улично-дорожной сети в 2025 году. Он осветил предстоящие работы в различных районах города, сообщает пресс-служба города Кургана.
«В 2025 году планируется ремонт проезда по улице Савельева от дома №52 до улицы Кравченко, ремонт дорог в грунтощебеночном покрытии в мкр. Зайково, капитальный ремонт автомобильной дороги по улице вторая Пограничная в мкр. Теплый стан, устройство бортовых камней и рулонного газона по ул. Гагарина», — сообщает ведомство. Также в ходе обсуждения особое внимание было уделено развитию инфраструктуры дворов.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнется реализация интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она направлена на снижение заторов и повышение безопасности дорожного движения. Также планируется запуск Центра управления дорожным движением, интеграционной платформы, системы информационной безопасности и метеомониторинга.
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