24 марта 2025

В Кургане красиво: какие дороги и газоны обновят в городе

Курганцам рассказали о планах по обновлению дорог на 2025 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам рассказали о планах по обновлению дорог на 2025 год
Курганцам рассказали о планах по обновлению дорог на 2025 год Фото:

Заместитель директора управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Евгений Тупицин анонсировал планы по ремонту улично-дорожной сети в 2025 году. Он осветил предстоящие работы в различных районах города, сообщает пресс-служба города Кургана.

«В 2025 году планируется ремонт проезда по улице Савельева от дома №52 до улицы Кравченко, ремонт дорог в грунтощебеночном покрытии в мкр. Зайково, капитальный ремонт автомобильной дороги по улице вторая Пограничная в мкр. Теплый стан, устройство бортовых камней и рулонного газона по ул. Гагарина», — сообщает ведомство. Также в ходе обсуждения особое внимание было уделено развитию инфраструктуры дворов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнется реализация интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она направлена на снижение заторов и повышение безопасности дорожного движения. Также планируется запуск Центра управления дорожным движением, интеграционной платформы, системы информационной безопасности и метеомониторинга.

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Заместитель директора управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Евгений Тупицин анонсировал планы по ремонту улично-дорожной сети в 2025 году. Он осветил предстоящие работы в различных районах города, сообщает пресс-служба города Кургана. «В 2025 году планируется ремонт проезда по улице Савельева от дома №52 до улицы Кравченко, ремонт дорог в грунтощебеночном покрытии в мкр. Зайково, капитальный ремонт автомобильной дороги по улице вторая Пограничная в мкр. Теплый стан, устройство бортовых камней и рулонного газона по ул. Гагарина», — сообщает ведомство. Также в ходе обсуждения особое внимание было уделено развитию инфраструктуры дворов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнется реализация интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она направлена на снижение заторов и повышение безопасности дорожного движения. Также планируется запуск Центра управления дорожным движением, интеграционной платформы, системы информационной безопасности и метеомониторинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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