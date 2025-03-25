Аргентина рассекретит архивы о бежавших в страну немецких нацистах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну нацистах
Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну нацистах Фото:

Президент Аргентины Хавьер Милей отдал распоряжение обнародовать архивы, связанные с нацистами, бежавшими в страну после Второй мировой войны. Об этом сообщил глава аргентинского правительства Гильермо Франкос.

«Президент Милей по просьбе [американского сенатора Стива] Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного орган», — заявил Франкос в интервью телеканалу DNews. Он подчеркнул, что существуют документы, которые еще не были представлены публике, в первую очередь относящиеся к банковским операциям.

По его словам, особое внимание уделяется документам, которые могут храниться в Министерстве обороны Аргентины. Уточняется, что именно там, предположительно, находятся наиболее значимые материалы о деятельности нацистов в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Аргентины Хавьер Милей отдал распоряжение обнародовать архивы, связанные с нацистами, бежавшими в страну после Второй мировой войны. Об этом сообщил глава аргентинского правительства Гильермо Франкос. «Президент Милей по просьбе [американского сенатора Стива] Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного орган», — заявил Франкос в интервью телеканалу DNews. Он подчеркнул, что существуют документы, которые еще не были представлены публике, в первую очередь относящиеся к банковским операциям. По его словам, особое внимание уделяется документам, которые могут храниться в Министерстве обороны Аргентины. Уточняется, что именно там, предположительно, находятся наиболее значимые материалы о деятельности нацистов в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...