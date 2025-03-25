Аргентина рассекретит архивы о бежавших в страну немецких нацистах

Президент Аргентины Хавьер Милей отдал распоряжение обнародовать архивы, связанные с нацистами, бежавшими в страну после Второй мировой войны. Об этом сообщил глава аргентинского правительства Гильермо Франкос.
«Президент Милей по просьбе [американского сенатора Стива] Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного орган», — заявил Франкос в интервью телеканалу DNews. Он подчеркнул, что существуют документы, которые еще не были представлены публике, в первую очередь относящиеся к банковским операциям.
По его словам, особое внимание уделяется документам, которые могут храниться в Министерстве обороны Аргентины. Уточняется, что именно там, предположительно, находятся наиболее значимые материалы о деятельности нацистов в стране.
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