На челябинской границе задержаны 40 тонн риса и пекинской капусты

На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области задержаны машины, перевозившие 22 тонны риса и 18 тонн пекинской капусты из республики Казахстан в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«При проверке документов на 22 тонны риса установлено, что сведения о происхождении продукции разнятся — в фитосанитарном сертификате указан Узбекистан, на маркировке — Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. При ввозе пекинской капусты, водитель решил ехать не через тот пункт пропуска, который был указан в сопроводительных документах.
Въезд машинам с рисом и пекинской капустой на территорию Челябинской области был запрещен. Транспортные средства под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращена на территорию Казахстана. Перевозчик риса также привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).
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