На челябинской границе задержаны 40 тонн риса и пекинской капусты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель, перевозивший пекинскую капусту, решил проехать через другой пункт пропуска
Водитель, перевозивший пекинскую капусту, решил проехать через другой пункт пропуска Фото:

На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области задержаны машины, перевозившие 22 тонны риса и 18 тонн пекинской капусты из республики Казахстан в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«При проверке документов на 22 тонны риса установлено, что сведения о происхождении продукции разнятся — в фитосанитарном сертификате указан Узбекистан, на маркировке — Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. При ввозе пекинской капусты, водитель решил ехать не через тот пункт пропуска, который был указан в сопроводительных документах.

Въезд машинам с рисом и пекинской капустой на территорию Челябинской области был запрещен. Транспортные средства под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращена на территорию Казахстана. Перевозчик риса также привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области задержаны машины, перевозившие 22 тонны риса и 18 тонн пекинской капусты из республики Казахстан в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «При проверке документов на 22 тонны риса установлено, что сведения о происхождении продукции разнятся — в фитосанитарном сертификате указан Узбекистан, на маркировке — Казахстан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. При ввозе пекинской капусты, водитель решил ехать не через тот пункт пропуска, который был указан в сопроводительных документах. Въезд машинам с рисом и пекинской капустой на территорию Челябинской области был запрещен. Транспортные средства под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращена на территорию Казахстана. Перевозчик риса также привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...