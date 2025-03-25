Политолога Шульман* объявили в федеральный розыск

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Шульман объявлена в розыск
Шульман объявлена в розыск Фото:

Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом). Информация об этом появилась в базе розыска.

«Разыскивается по статье УК РФ», — указано в карточке Шульман. Конкретная статья, по которой ведется розыск, не уточняется.

В апреле 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Шульман в список иностранных СМИ, функционирующих как иностранный агент. Летом того же года политолог предприняла попытку оспорить решение суда об отказе в исключении ее из данного реестра. Тем не менее, суд отверг ее иск, мотивируя это тем, что Шульман получала финансирование из таких стран, как Канада, Германия, Ирландия и США, а также от российских организаций с иностранным участием.

*Екатерина Шульман внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов

МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман
МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман
Фото:

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом). Информация об этом появилась в базе розыска. «Разыскивается по статье УК РФ», — указано в карточке Шульман. Конкретная статья, по которой ведется розыск, не уточняется. В апреле 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Шульман в список иностранных СМИ, функционирующих как иностранный агент. Летом того же года политолог предприняла попытку оспорить решение суда об отказе в исключении ее из данного реестра. Тем не менее, суд отверг ее иск, мотивируя это тем, что Шульман получала финансирование из таких стран, как Канада, Германия, Ирландия и США, а также от российских организаций с иностранным участием. *Екатерина Шульман внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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