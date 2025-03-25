Политолога Шульман* объявили в федеральный розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом). Информация об этом появилась в базе розыска.
«Разыскивается по статье УК РФ», — указано в карточке Шульман. Конкретная статья, по которой ведется розыск, не уточняется.
В апреле 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Шульман в список иностранных СМИ, функционирующих как иностранный агент. Летом того же года политолог предприняла попытку оспорить решение суда об отказе в исключении ее из данного реестра. Тем не менее, суд отверг ее иск, мотивируя это тем, что Шульман получала финансирование из таких стран, как Канада, Германия, Ирландия и США, а также от российских организаций с иностранным участием.
*Екатерина Шульман внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов
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