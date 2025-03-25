25 марта 2025

В ХМАО высокопоставленный сотрудник ГАИ пойдет под суд за кражу красивых автономеров

В ХМАО сотрудник ГАИ попался на краже красивых автомобильных номеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовика задержали сотрудники собственной безопасности МВД совместно с ФСБ
Силовика задержали сотрудники собственной безопасности МВД совместно с ФСБ Фото:

В Югорске начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ задержан после кражи красивого автомобильного номера. Он обвиняется в подделке документов и превышении должностных полномочий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ГАИ Югорска. Предварительно, он подделал документы и „отжал“ красивый автомобильный номер у владельца, которому он должен был достаться. Силовика обвиняют в подделке документов и превышении должностных полномочий», — рассказал журналисту URA.RU источник из силовых структур.

Сейчас бывший полицейский задержан. Следователи выясняют мотивы инкриминируемого правонарушения. В полиции агентству подтвердили, что подозреваемый был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности совместно с ФСБ Тюменской области.

«В августе 2024 года при исполнении служебных обязанностей, при постановке на учет автомобиля „LadaNiva“, принадлежащего гражданину, путем обмана, без ведома и согласия последнего, изготовил договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля. В результате чего, незаконно присвоил государственный регистрационный знак», — сообщили агентству в полиции.

Силовики устанавливают обстоятельства преступления. Если вина силовика подтвердится, он будет уволен из органов по отрицательным основаниям понесет законное наказание.

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В Югорске начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ задержан после кражи красивого автомобильного номера. Он обвиняется в подделке документов и превышении должностных полномочий. «Возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ГАИ Югорска. Предварительно, он подделал документы и „отжал“ красивый автомобильный номер у владельца, которому он должен был достаться. Силовика обвиняют в подделке документов и превышении должностных полномочий», — рассказал журналисту URA.RU источник из силовых структур. Сейчас бывший полицейский задержан. Следователи выясняют мотивы инкриминируемого правонарушения. В полиции агентству подтвердили, что подозреваемый был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности совместно с ФСБ Тюменской области. «В августе 2024 года при исполнении служебных обязанностей, при постановке на учет автомобиля „LadaNiva“, принадлежащего гражданину, путем обмана, без ведома и согласия последнего, изготовил договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля. В результате чего, незаконно присвоил государственный регистрационный знак», — сообщили агентству в полиции. Силовики устанавливают обстоятельства преступления. Если вина силовика подтвердится, он будет уволен из органов по отрицательным основаниям понесет законное наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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