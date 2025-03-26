26 марта 2025

Минцифры рассмотрит новые санкции против УК после атаки на провайдера Lovit

Минцифры рассмотрит введение ответственности для управляющих компаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Минцифры потребовал ввести санкции против УК
Глава Минцифры потребовал ввести санкции против УК Фото:

Министерство цифрового развития Российской Федерации рассматривает вопрос о введении мер ответственности в отношении управляющих компаний, нарушающих законодательные требования о равноправном доступе интернет-провайдеров к жилым объектам. Об этом заявил министр Максут Шадаев в свете недавней хакерской атаки на провайдера Lovit.

По информации Роскомнадзора, 21 марта текущего года, инфраструктура компании Lovit стала объектом масштабной DDoS-атаки, исходящей в основном из-за рубежа. Кроме того, существуют сообщения в телеграм-каналах о том, что Lovit является единственным провайдером интернета в жилом комплексе «ПИК».

«В настоящее время мы анализируем всю существующую правоприменительную практику, в которой положения закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров не были реализованы в полном объеме. Возможно, в будущем будут введены определенные меры ответственности для управляющих компаний, не соблюдающих законодательные требования», — отметил министр.

Ранее Госдума одобрила законопроект, который усиливает ответственность за преступления, совершаемые через информационные технологии, и вводит систему онлайн-обмена данными между государственными структурами, банками и цифровыми платформами для эффективного реагирования на подозрительные действия. Это следует в контексте увеличения числа кибератак, включая недавнюю атаку на провайдера Lovit.

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Министерство цифрового развития Российской Федерации рассматривает вопрос о введении мер ответственности в отношении управляющих компаний, нарушающих законодательные требования о равноправном доступе интернет-провайдеров к жилым объектам. Об этом заявил министр Максут Шадаев в свете недавней хакерской атаки на провайдера Lovit. По информации Роскомнадзора, 21 марта текущего года, инфраструктура компании Lovit стала объектом масштабной DDoS-атаки, исходящей в основном из-за рубежа. Кроме того, существуют сообщения в телеграм-каналах о том, что Lovit является единственным провайдером интернета в жилом комплексе «ПИК». «В настоящее время мы анализируем всю существующую правоприменительную практику, в которой положения закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров не были реализованы в полном объеме. Возможно, в будущем будут введены определенные меры ответственности для управляющих компаний, не соблюдающих законодательные требования», — отметил министр. Ранее Госдума одобрила законопроект, который усиливает ответственность за преступления, совершаемые через информационные технологии, и вводит систему онлайн-обмена данными между государственными структурами, банками и цифровыми платформами для эффективного реагирования на подозрительные действия. Это следует в контексте увеличения числа кибератак, включая недавнюю атаку на провайдера Lovit.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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