В МВД рассказали об угрозе бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств для гаджетов

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Во время подключения к бесплатному Wi-Fi не рекомендуется открывать банковские приложения
Во время подключения к бесплатному Wi-Fi не рекомендуется открывать банковские приложения Фото:

Подключение к открытым бесплатным Wi-Fi сетям и использование общественных зарядных станций может стать причиной заражения мобильных устройств вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщают в пресс-центре МВД России.

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением», — передает ТАСС сообщение министерства. Там добавили, что с помощью этого программного обеспечения мошенники способны осуществлять хищение личных данных, включая логины, пароли, платежную информацию и личные файлы. Кроме того, они могут вызывать замедление в работе устройств и блокировать их функционирование.

МВД предостерегает граждан от использования персональных и платежных данных, данных для входа на различные интернет-сайты и сервисы, а также передачи документов при подключении к общественным Wi-Fi сетям. Ведомство также не рекомендует открывать банковские и финансовые приложения во время подключения к такого рода сетям.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, направленный на борьбу с преступлениями, совершаемыми через информационные технологии. Он усиливает ответственность и вводит систему онлайн-обмена данными между госструктурами, банками и цифровыми платформами для мгновенного обнаружения и блокировки подозрительных действий, передает РАПСИ.

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Подключение к открытым бесплатным Wi-Fi сетям и использование общественных зарядных станций может стать причиной заражения мобильных устройств вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщают в пресс-центре МВД России. «Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением», — передает ТАСС сообщение министерства. Там добавили, что с помощью этого программного обеспечения мошенники способны осуществлять хищение личных данных, включая логины, пароли, платежную информацию и личные файлы. Кроме того, они могут вызывать замедление в работе устройств и блокировать их функционирование. МВД предостерегает граждан от использования персональных и платежных данных, данных для входа на различные интернет-сайты и сервисы, а также передачи документов при подключении к общественным Wi-Fi сетям. Ведомство также не рекомендует открывать банковские и финансовые приложения во время подключения к такого рода сетям. Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, направленный на борьбу с преступлениями, совершаемыми через информационные технологии. Он усиливает ответственность и вводит систему онлайн-обмена данными между госструктурами, банками и цифровыми платформами для мгновенного обнаружения и блокировки подозрительных действий, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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