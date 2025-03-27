«Ощущал бег жизни»: классный руководитель рассказала о школьных годах Паслера в Североуральске

Новый свердловский губернатор Паслер помогает родной школе №1 в Североуральске

27 марта 2025 в 16:39 Размер текста - 17 +

Денис Паслер, будучи председателем свердловского правительства, нередко бывал в Североуральске, в том числе и в родной школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области В школьные годы Денис Паслер, назначенный 26 марта врио губернатора Свердловской области, был серьезным парнем, к которому тянулись все ребята из-за его надежности. Он хорошо учился, увлекался спортом, и его до сих пор ставят в пример другим ученикам. Об этом URA.RU рассказала его классный руководитель Людмила Новицкая, которая преподает русский язык и литературу в школе №1 Североуральска — родном городе Паслера. «Сегодня включила телевизор и как раз в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин разговаривал с Денисом. Я так обрадовалась! Ну, думаю, Денис возвращается в родную область, в родные пенаты. Чувство радости и гордость, я очень горжусь им», — сказала Людмила Николаевна. По ее словам, в детстве Денис хорошо учился, проявлял интерес к урокам и по всем предметам шел ровно. Он любил спорт: по выражению Новицкой, всегда держался спортивных правил и был человеком, «ощущавшим бег жизни». Но больше всего и одноклассники, и учителя ценили в нем одно качество — надежность. Однажды он приехал с букетом цветов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Он был таким ребенком, к которому все ребята тянулись. Какой-то очень надежный был во всех делах: в классе, в мероприятиях, в уборке территории или в поездке. Он всегда был организатором и верным помощником, на него всегда можно было положиться. Это очень привлекательная черта», — считает педагог. Людмила Николаевна была классным руководителем у Паслера семь лет. Школу он закончил в 1996 году. Но и потом он не забывал о ней, приезжал, навещал учителей, общался с ребятами, звонил. В школе хранится Олимпийский факел, который Паслер нес в Екатеринбурге, а потом подарил Североуральску. Именно в школе №1 благодаря усилиям Паслера первым в городе построили новый современный стадион. Потом такие спортивные объекты появились и в других школах. «Как-то был случай. После 9-го класса оставшиеся классы ведь объединяют, приходят новые ученики. И был классный вечер, девчонки и мальчишки играли, а я сидела в конце класса и наблюдала. Денис подсел ко мне и говорит: „Правда, хорошо?“. Я говорю: „Хорошо“. Он имел в виду, хорошо, что ребята очень дружно играют, настолько внимательны друг к другу, и всем интересно общаться. Этот маленький эпизодик говорит о том, что он всегда хотел видеть в людях хорошее», — вспоминает Людмила Николаевна. В школе помнят, за какой партой сидел их известный ученик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первой школе о Денисе Паслере рассказывают уже нынешним ученикам, о нем говорят на Дне учителя, вспоминают в традиционный вечер встречи выпускников. «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей», — процитировала Новицкая стихи поэта Андрея Дементьева. Эти строки нередко звучат в школе. «Вот я сегодня [27 марта] сидела на консультации с десятиклассниками и им говорю: „Ребятки, вон там парта у окна, там сидел Денис Паслер. Вы слышали? Сегодня по телевизору сказали, что он будет губернатором Свердловской области. Они тоже заулыбались. Я говорю: ‚Парта, конечно, другая, но есть на кого равняться‘, — рассказала Людмила Николаевна. Президент Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область вечером 26 марта. В регионе чиновник многим знаком: в 2012—2016 годы уроженец Североуральска был председателем правительства. В политику он пришел в 2008-м, став областным депутатом. Ожидается, что представит Паслера свердловскому истеблишменту уральский полпред Артем Жога. Все новости по теме, — в сюжете URA.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школьные годы Денис Паслер, назначенный 26 марта врио губернатора Свердловской области, был серьезным парнем, к которому тянулись все ребята из-за его надежности. Он хорошо учился, увлекался спортом, и его до сих пор ставят в пример другим ученикам. Об этом URA.RU рассказала его классный руководитель Людмила Новицкая, которая преподает русский язык и литературу в школе №1 Североуральска — родном городе Паслера. «Сегодня включила телевизор и как раз в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин разговаривал с Денисом. Я так обрадовалась! Ну, думаю, Денис возвращается в родную область, в родные пенаты. Чувство радости и гордость, я очень горжусь им», — сказала Людмила Николаевна. По ее словам, в детстве Денис хорошо учился, проявлял интерес к урокам и по всем предметам шел ровно. Он любил спорт: по выражению Новицкой, всегда держался спортивных правил и был человеком, «ощущавшим бег жизни». Но больше всего и одноклассники, и учителя ценили в нем одно качество — надежность. «Он был таким ребенком, к которому все ребята тянулись. Какой-то очень надежный был во всех делах: в классе, в мероприятиях, в уборке территории или в поездке. Он всегда был организатором и верным помощником, на него всегда можно было положиться. Это очень привлекательная черта», — считает педагог. Людмила Николаевна была классным руководителем у Паслера семь лет. Школу он закончил в 1996 году. Но и потом он не забывал о ней, приезжал, навещал учителей, общался с ребятами, звонил. В школе хранится Олимпийский факел, который Паслер нес в Екатеринбурге, а потом подарил Североуральску. Именно в школе №1 благодаря усилиям Паслера первым в городе построили новый современный стадион. Потом такие спортивные объекты появились и в других школах. «Как-то был случай. После 9-го класса оставшиеся классы ведь объединяют, приходят новые ученики. И был классный вечер, девчонки и мальчишки играли, а я сидела в конце класса и наблюдала. Денис подсел ко мне и говорит: „Правда, хорошо?“. Я говорю: „Хорошо“. Он имел в виду, хорошо, что ребята очень дружно играют, настолько внимательны друг к другу, и всем интересно общаться. Этот маленький эпизодик говорит о том, что он всегда хотел видеть в людях хорошее», — вспоминает Людмила Николаевна. В первой школе о Денисе Паслере рассказывают уже нынешним ученикам, о нем говорят на Дне учителя, вспоминают в традиционный вечер встречи выпускников. «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей», — процитировала Новицкая стихи поэта Андрея Дементьева. Эти строки нередко звучат в школе. «Вот я сегодня [27 марта] сидела на консультации с десятиклассниками и им говорю: „Ребятки, вон там парта у окна, там сидел Денис Паслер. Вы слышали? Сегодня по телевизору сказали, что он будет губернатором Свердловской области. Они тоже заулыбались. Я говорю: ‚Парта, конечно, другая, но есть на кого равняться‘, — рассказала Людмила Николаевна. Президент Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область вечером 26 марта. В регионе чиновник многим знаком: в 2012—2016 годы уроженец Североуральска был председателем правительства. В политику он пришел в 2008-м, став областным депутатом. Ожидается, что представит Паслера свердловскому истеблишменту уральский полпред Артем Жога. Все новости по теме, — в сюжете URA.RU.