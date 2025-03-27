Суд отменил решение о выдворении из России лидера группы «Пасош»

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Сербского музыканта сначала выдворили, а потом отменили решение
Сербского музыканта сначала выдворили, а потом отменили решение Фото:

Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России сербского музыканта, лидера группы «Пасош» Петара Мартича. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города в части назначения административного наказания в отношении Петара Мартича, исключив выдворение из административного наказания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда. Ранее Мартича составили протокол о пропаганде наркотиков. Он был оштрафован на 20 тысяч рублей и выдворен из России по решению суда.

Музыканты основали группу «Пасош» в жанре поп-панк в Москве 11 лет назад. Они выступали до 2019 года, пока Мартич не попал в скандал, его обвинили в насилии по отношению к бывшей девушке, напоминает РАПСИ. 

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Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России сербского музыканта, лидера группы «Пасош» Петара Мартича. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города в части назначения административного наказания в отношении Петара Мартича, исключив выдворение из административного наказания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда. Ранее Мартича составили протокол о пропаганде наркотиков. Он был оштрафован на 20 тысяч рублей и выдворен из России по решению суда. Музыканты основали группу «Пасош» в жанре поп-панк в Москве 11 лет назад. Они выступали до 2019 года, пока Мартич не попал в скандал, его обвинили в насилии по отношению к бывшей девушке, напоминает РАПСИ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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