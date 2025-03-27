Суд отменил решение о выдворении из России лидера группы «Пасош»

Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России сербского музыканта, лидера группы «Пасош» Петара Мартича. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города в части назначения административного наказания в отношении Петара Мартича, исключив выдворение из административного наказания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда. Ранее Мартича составили протокол о пропаганде наркотиков. Он был оштрафован на 20 тысяч рублей и выдворен из России по решению суда.
Музыканты основали группу «Пасош» в жанре поп-панк в Москве 11 лет назад. Они выступали до 2019 года, пока Мартич не попал в скандал, его обвинили в насилии по отношению к бывшей девушке, напоминает РАПСИ.
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